الإتحاد الوطني الأردني في ضيافة منتدى جبل عوف - صور

وتحدث خلال اللقاء الكابتن زهير الخشمان حول رؤية ورسالة ومبادئ الحزب، حيث شخص واقع المجتمع الأردني الراهن وحاجته إلى العمل الحزبي ، واضاف نحن نتطلع إلى تحقيق رؤية وأهداف سامية من خلال قيادة شباب مثقف وتكنوقراط واعين، حيث يمكنهم من توجيه البلاد نحو مستقبل مزدهر من خلال تنفيذ برامج يستوحونها من آراء واحتياجات المجتمع، وبناء على تفاعل فعال وإيجابي مع الجميع. هذا يجب أن يتم من خلال عملية ديمقراطية حقيقية في اتخاذ القرارات التي تسعى إلى تحقيق الخير للوطن والمواطن.



وبين نائب الأمين الدكتورة ريما العمري تطلعات الحزب المستقبلية في الوصول إلى كافة مناطق الوطن وتشجيع الجميع للانخراط في الحياة الحزبية، وإن الحزب يسعى من خلال لجانه المختلفة إلى خدمة أعضاء الحزب وزيادة الوعي الحزبي من خلال برامج قابلة للتنفيذ.

واضاف الشاب، محمد سعد البستنجي عن دور الشباب في خلق مستقبل أفضل وكيف يقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني فرص تمكين سياسية وثقافية للشباب بإستخدام كافة الأدوات والسبل، اهمها المدرسة الحزبية التي تتميز بخاصية الذكاء الاصطناعي.

أثناء اجتماع حزب الإتحاد الوطني الأردني في محافظة عجلون، تم التأكيد على أهمية تفعيل دور الحزب من أجل خدمة الوطن. وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الحزب في الخدمة الوطنية، وتشجيع المواطنين على الانضمام للأحزاب وزيادة الوعي السياسي في البلاد. وتم التأكيد على دور الأحزاب في قيادة المرحلة المقبلة، من خلال جلسة حوارية مميزة

وفي ختام الاجتماع، أبدى الحضور سعادتهم بهذا اللقاء وعبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى حزب الاتحاد الوطني الأردني. وعبر الحزب عن شكره وتقديره لهذا اللقاء وللدعوة الكريمة التي تلقوها من قبل القائمين على المنتدى.