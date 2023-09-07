الصدفة تكشف موظفاً في وزارة الصحة حديث مواقع التواصل .. استمع
التاريخ
9/7/2023 9:21:13 AM
(MENAFN- Amman Net) "الصدفة" تكشف موظفاً في وزارة الصحة متهم بتقاضي راتب وعلاوات منذ 11 عاماً وهو جالس في منزله، وبحسب ما نشرت "الرأي" فإن المتهم كان يعمل موظفاً ادارياً في مستشفى التوتنجي لغاية 2012 وبعد ذلك صدر قرار بنقله إلى مستشفى البشير.
وتتبع راديو البلد مجموعة من ردود الفعل على هذا الخبر الذي لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي:
قال خلف الناصر:" ولماذا هو متهم ؟!لماذا لا يكون المسؤولين هم المتهمين الذين نقلوه ولم يتابعوا ، او مسؤولين البشير لمن وصل الكتاب ولم يتخذ اجراء".
وعمر جفيرات:"اذا على هاي بسيطه ...؟ في أمور اكبر من هيك بكثير ...زغرتي يا هلاله كمشوا واحد".
أما أبو منصور حموري: بس بالصحة ؟ وباقي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات".
وايمن الجبول:"تحسبونه هينا وهوى عندالله عظيم".
وايضاً صفاء أحمد: الاغلبيه بيوخدو رواتب وهم قاعدين شو الجديد".
ويذكر أن المدعي العام وجه تهما للموظف وهي هدر الأموال العامة والإهمال في الواجبات الوظيفية بالقضايا الاقتصادية للفساد، وتحويله لهيئة النزاهة والفساد ثم لمحكمة جنح الفساد.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الصدفة" تكشف موظفاً في وزارة الصحة حديث مواقع التواصل
MENAFN07092023000209011053ID1107027462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.