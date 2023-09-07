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الصدفة تكشف موظفاً في وزارة الصحة حديث مواقع التواصل .. استمع

9/7/2023 9:21:13 AM
(MENAFN- Amman Net) "الصدفة" تكشف موظفاً في وزارة الصحة متهم بتقاضي راتب وعلاوات منذ 11 عاماً وهو جالس في منزله، وبحسب ما نشرت "الرأي" فإن المتهم كان يعمل موظفاً ادارياً في مستشفى التوتنجي لغاية 2012 وبعد ذلك صدر قرار بنقله إلى مستشفى البشير.

وتتبع راديو البلد مجموعة من ردود الفعل على هذا الخبر الذي لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي:

قال خلف الناصر:" ولماذا هو متهم ؟!لماذا لا يكون المسؤولين هم المتهمين الذين نقلوه ولم يتابعوا ، او مسؤولين البشير لمن وصل الكتاب ولم يتخذ اجراء".

وعمر جفيرات:"اذا على هاي بسيطه ...؟ في أمور اكبر من هيك بكثير ...زغرتي يا هلاله كمشوا واحد".

أما أبو منصور حموري: بس بالصحة ؟ وباقي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات".

وايمن الجبول:"تحسبونه هينا وهوى عندالله عظيم".

وايضاً صفاء أحمد: الاغلبيه بيوخدو رواتب وهم قاعدين شو الجديد".

ويذكر أن المدعي العام وجه تهما للموظف وهي هدر الأموال العامة والإهمال في الواجبات الوظيفية بالقضايا الاقتصادية للفساد، وتحويله لهيئة النزاهة والفساد ثم لمحكمة جنح الفساد.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الصدفة" تكشف موظفاً في وزارة الصحة حديث مواقع التواصل

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