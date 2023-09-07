(MENAFN
- 9Yards Media & Marketing) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة —7 سبتمبر 2023: أعلنت كل من مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. "إي أي أتش" وشركة 9 ياردز كومينيكشنز، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ إي أي أتش على حصة الأغلبية في شركة 9 ياردز كومينيكشنز. ويهدف هذا الاستحواذ لتوسيع قاعدة استثمارات إي أي أتش في العاصمة أبوظبي، وتوسيع نشاطها في قطاعات حيوية ورائدة جديدة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل فعِّال في توسيع نطاق الخدمات وقاعدة عملاء لـ 9 ياردز كومينيكشنز، منطلقين في ذلك من الرؤية الرشيدة للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من أربعين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة، في حين تحتل 9 ياردز كومينيكشنز مكانة مرموقة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع سجل حافل بالنجاحات وقاعدة عملاء واسعة تضم هيئات حكومية ومؤسسات خاصة داخل الدولة وخارجها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح السيد علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش، قائلاً: "نفخر اليوم في الإعلان عن هذا الاستحواذ الاستراتيجي لحصة الأغلبية في 9 ياردز كومينيكشنز، وهي خطوة هامة تهدف لتحقيق خطتنا التوسعية، وتنسجم مع رؤيتنا للاستثمار في قطاعات جديدة وذات بعد حيوي وتتسم بالديناميكية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على خططنا المستقبلية، وفي رفد المجموعة بواحدة من أنجح شركات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف الجبيلي: "يأتي هذا الاستحواذ ليؤكد على الالتزام لتنويع استثماراتنا في مختلف القطاعات، معتمدين في ذلك على الإمكانيات والخبرة الكبيرة لـ 9 ياردز كومينيكشنز، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها والدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم".
من جهته، تحدث السيد حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز كومينيكشنز، عن هذا الاستحواذ فقال: "حققنا خلال سنوات عملنا العديد من النجاحات، واستطعنا أن نحتل مكانة بارزة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة أيضاً، ونُعلن اليوم عن استحواذ إي أي أتش على حصة الأغلبية في شركة 9 ياردز كومينيكشنز، والذي يُعتبر تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والطموح، نسعى من خلاله للوصول إلى أسواق جديدة، وتوسع نطاق عملائنا وخدماتنا".
وأضاف الملحم: "تعتمد 9 ياردز كومينيكشنز على أكثر من 120 شخص يعملون في مكاتبها، وهم من أفضل الخبرات الموجودة في الأسواق التي نتواجد فيها، الأمر الذي انعكس في أن نصبح أحد أبرز مقدمي خدمات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات للشركات والجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، حيث حققت 9 ياردز كومينيكشنز العديد من الإنجازات والنجاحات الكبيرة خلال سنوات من العمل، من خلال توفير خدمات مختلفة تشمل استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات وإدارة العلاقات العامة والإعلام الرقمي. سعيدون جداً بهذه الشراكة مع إي أي أتش، ونعلن اليوم عن بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل مزيداً من النجاحات".
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