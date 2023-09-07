550 ميجاواط قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر



وأضافت الوزارة، أن مصر لم تتوقف عن تصدير الكهرباء إلى الأردن أو السودان رغم أزمة تخفيف الأحمال التي بدأت منذ شهرين.

وبيّنت، أنه يتراوح إجمالي الكهرباء المُصدرة يومياً للأردن والسودان بين 150 و 180 ميغاواط.

وكانت اللجنة العليا الأردنية المصرية قد اتفقت على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.

