550 ميجاواط قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر

550 ميجاواط قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر
التاريخ
9/7/2023 9:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت وزارة الكهرباء المصرية، أنه تبلغ قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر حوالي 550 ميجاواط.
وأضافت الوزارة، أن مصر لم تتوقف عن تصدير الكهرباء إلى الأردن أو السودان رغم أزمة تخفيف الأحمال التي بدأت منذ شهرين.
وبيّنت، أنه يتراوح إجمالي الكهرباء المُصدرة يومياً للأردن والسودان بين 150 و 180 ميغاواط.
وكانت اللجنة العليا الأردنية المصرية قد اتفقت على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.
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