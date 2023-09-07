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550 ميجاواط قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر

9/7/2023 9:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الكهرباء المصرية، أنه تبلغ قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر حوالي 550 ميجاواط.


وأضافت الوزارة، أن مصر لم تتوقف عن تصدير الكهرباء إلى الأردن أو السودان رغم أزمة تخفيف الأحمال التي بدأت منذ شهرين.
وبيّنت، أنه يتراوح إجمالي الكهرباء المُصدرة يومياً للأردن والسودان بين 150 و 180 ميغاواط.

وكانت اللجنة العليا الأردنية المصرية قد اتفقت على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.

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