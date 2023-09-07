

وبيّن التقرير، أن العضوية الجديدة ضمت كلاً من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي دول كبرى لإنتاج النفط في العالم إلى جانب روسيا.

وجاء في التقرير، أن بريكس اختارت من بين الدول الـ22 التي تقدّمت بطلبات لعضوية بريكس، الأرجنتين التي تُعد من كبار المنتجين للحبوب واللحوم والليثيوم في أميركا الجنوبية، إلى جانب إمدادات الحبوب من البرازيل وروسيا والهند والصين.



كما اختارت بريكس لعضويتها كلاً من (إيران ومصر) حيث توجد في مصر قناة السويس، الممر المائي المهم لعبور التجارة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، إضافة إلى إيران التي يوجد بها مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله يومياً نحو 17 مليون و500 ألف برميل من النفط إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى ناقلات الغاز المسال.

ويرى التقرير، أن دول بريكس وعلى رأسها تحالف الصين وروسيا عبر هذا الاختيار الدقيق لتوسيع العضوية تستهدف تحويل المجموعة من تكتّل فضفاض إلى تكتّل فاعل في التجارة والطاقة العالمية، وذلك لتُحديد مسارات الطاقة والمواد الغذائية وأسعارها وممراتها خلال السنوات المقبلة.



وقال التقرير إن توسيع عضوية بريكس ربما يضع لبنة (نظام نفطي جديد) يهيمن على أسواق الطاقة في العالم من حيث حجم الإمدادات والاستهلاك وبالتالي تحديد الأسعار.

