الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي دون 1.25 دولار

الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي دون 1.25 دولار
التاريخ
9/7/2023 9:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي تحت حاجز 1.25 دولار.
ووفق التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني أمام الدولار عند 1.245 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف حزيران الماضي، كما تراجع الإسترليني أيضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو عند 1163 يورو.
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