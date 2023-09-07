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الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي دون 1.25 دولار

9/7/2023 9:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي تحت حاجز 1.25 دولار.


ووفق التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني أمام الدولار عند 1.245 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف حزيران الماضي، كما تراجع الإسترليني أيضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو عند 1163 يورو.


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