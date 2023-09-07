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أسعار المنازل في بريطانيا تُسجل أكبر تراجع منذ 14 عاماً

9/7/2023 9:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة، بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً، حسب ما أفاد به "بنك اليفاكس البريطاني" المتخصص بالإقراض العقاري، اليوم الخميس.
وقال البنك، إن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 4.6% خلال آب الماضي، موضحاً أن ذلك هو أكبر تراجع للأسعار على أساس سنوي منذ عام 2009.


وأضاف، أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ في آب الماضي 279 ألفاً و 569 جنيه إسترليني، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 14 ألف جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي.


كما تراجعت قيمة العقارات بنسبة 1.9% على أساس شهري في آب الماضي، ما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ تشرين الثاني 2022.

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