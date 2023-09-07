أسعار المنازل في بريطانيا تُسجل أكبر تراجع منذ 14 عاماً



وأضاف، أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ في آب الماضي 279 ألفاً و 569 جنيه إسترليني، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 14 ألف جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي.



كما تراجعت قيمة العقارات بنسبة 1.9% على أساس شهري في آب الماضي، ما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ تشرين الثاني 2022.

