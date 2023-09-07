الاحتلال يجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

الاحتلال يجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي
التاريخ
9/7/2023 9:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم الخميس، بتجديد مدة العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي حتى تاريخ 26/03/2024، في سجن "ايالون".
وبينت الهيئة، أن الأسير أيهم يعاني من أوجاع قوية في الظهر والقدمين، وأحيانا لا يستطيع الوقوف
والدخول إلى المرحاض، بسبب آلامه وحتى هذه اللحظات تمعن إدارة السجون في إهماله طبياً، وعدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية.
وأدانت الهيئة السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.
MENAFN07092023000205011050ID1107027220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.