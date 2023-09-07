الاحتلال يجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

وبينت الهيئة، أن الأسير أيهم يعاني من أوجاع قوية في الظهر والقدمين، وأحيانا لا يستطيع الوقوف

والدخول إلى المرحاض، بسبب آلامه وحتى هذه اللحظات تمعن إدارة السجون في إهماله طبياً، وعدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأدانت الهيئة السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.



