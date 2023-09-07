إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بالقدس

إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بالقدس
التاريخ
9/7/2023 9:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الإثنين الموافق 11/9/2023
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
كامل منطقة النبي صموئيل
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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