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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بالقدس

9/7/2023 9:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الإثنين الموافق 11/9/2023
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

كامل منطقة النبي صموئيل

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


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