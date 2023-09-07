وقال موقع "واينت" الإسرائيلي الإلكتروني اليوم الخميس، إن اتفاقا عُقد بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف وما يسمى رئيس "مجلس مستوطنات السامرة" يوسي داغان، على بدء أعمال مضاعفة الشارع رقم 505 الذي يوصل بين مستوطنتي "أريئيل" و"تبواح" في عمق الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة نصف مليار شيقل، في الصيف المقبل، وأن تتم مضاعفة الشارع رقم 5، الذي يبدأ بمنطقة تل أبيب ليصل إلى مفترق فصايل في الشارع الرئيس بالأغوار، بتكلفة 1.5 مليار شيقل، وذلك ضمن المخطط الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من مليون.

وتشمل الخطة مضاعفة الشارع رقم 5 وتعريضه، وفقا للموقع، سيحوله إلى أهم شارع عرضي، يوصل بين البحر المتوسط ونهر الأردن، بموازاة شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.

ونقل الموقع عن داغان قوله إن "الطريق إلى المليون في السامرة تمر من خلال البناء، والحفاظ على الأراضي القومية، والأهم هو البنية التحتية والشوارع".