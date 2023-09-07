إعــلان قطع التيـار الكهربـائي

الأحد 10/9/2023:

من الثامنة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة صباحا:

أجزاء من حي الطيرة ويشمل: دوار نبيل عمر والمجاورين , إسكان البشارة والمجاورين , إسكان فانوس والمجاورين , إسكان نائل ثابت والمجاورين , معهد الطيرة والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , دوار نيلسون مانديلا والمجاورين , مدارس المستقبل والمجاورين , فلل أبو عين والمجاورين , بنك فلسطين والجاردنز والمجاورين , دوار شقيرة والمجاورين , فندق الكراون والمجاورين , إسكان أساتذة بيرزيت والمجاورين , إسكان تل الصفا والمجاورين , نادي رجال الأعمال والمجاورين.

من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل الشركة الإيطالية الحديثة للشايش والمجاورين , مصنع السلوى , مصنع النصر , البنك الأهلي والمجاورين , إسكان محمد شلطف والمجاورين , عمارة يوسف ظريفة والمجاورين , مصنع مواسم للأعلاف و المجاورين , محلات الحاج درس ومخازن زبانة والمجاورين , مستودعات الأدوية – غسان مستكلم والمجاورين , جزء من الطيرة ويشمل إسكانات محمد نوح والمجاورين , مدرسة الرواد والمجاورين , إسكانات البزار 15, 14, 13, 12 والمجاورين, إسكانات محمد ثابت والمجاورين , إسكانات أبو عبسة , عين قينيا كاملا.

الإثنين 11/9/2023 :



من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

كسارات الطريفي الرام , جزء من مخيم قلنديا ويشمل حارة عنتر وحارة مطير وجامع عمر بن الخطاب , جزء من منطقة كفرعقب وتشمل المسجد القديم والمجاورين , المؤسسة السويدية والمجاورين, محطة التنقية – بلدية البيرة , جزء من البيرة منطقة سطح مرحبا وتشمل إسكان المهندسين والمجاورين, إسكان بيت المال والمجاورين.































































