Thursday, 07 September 2023 07:30 GMT

إعــلان قطع التيـار الكهربـائي

9/7/2023 9:17:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة القدس:

الأحد 10/9/2023:

من الثامنة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة صباحا:

أجزاء من حي الطيرة ويشمل: دوار نبيل عمر والمجاورين , إسكان البشارة والمجاورين , إسكان فانوس والمجاورين , إسكان نائل ثابت والمجاورين , معهد الطيرة والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , دوار نيلسون مانديلا والمجاورين , مدارس المستقبل والمجاورين , فلل أبو عين والمجاورين , بنك فلسطين والجاردنز والمجاورين , دوار شقيرة والمجاورين , فندق الكراون والمجاورين , إسكان أساتذة بيرزيت والمجاورين , إسكان تل الصفا والمجاورين , نادي رجال الأعمال والمجاورين.

من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل الشركة الإيطالية الحديثة للشايش والمجاورين , مصنع السلوى , مصنع النصر , البنك الأهلي والمجاورين , إسكان محمد شلطف والمجاورين , عمارة يوسف ظريفة والمجاورين , مصنع مواسم للأعلاف و المجاورين , محلات الحاج درس ومخازن زبانة والمجاورين , مستودعات الأدوية – غسان مستكلم والمجاورين , جزء من الطيرة ويشمل إسكانات محمد نوح والمجاورين , مدرسة الرواد والمجاورين , إسكانات البزار 15, 14, 13, 12 والمجاورين, إسكانات محمد ثابت والمجاورين , إسكانات أبو عبسة , عين قينيا كاملا.

الإثنين 11/9/2023 :


من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

كسارات الطريفي الرام , جزء من مخيم قلنديا ويشمل حارة عنتر وحارة مطير وجامع عمر بن الخطاب , جزء من منطقة كفرعقب وتشمل المسجد القديم والمجاورين , المؤسسة السويدية والمجاورين, محطة التنقية – بلدية البيرة , جزء من البيرة منطقة سطح مرحبا وتشمل إسكان المهندسين والمجاورين, إسكان بيت المال والمجاورين.

















MENAFN07092023000205011050ID1107027217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث