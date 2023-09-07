إعــلان قطع التيـار الكهربـائي

(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة القدس:
الأحد 10/9/2023:
من الثامنة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة صباحا:
أجزاء من حي الطيرة ويشمل: دوار نبيل عمر والمجاورين , إسكان البشارة والمجاورين , إسكان فانوس والمجاورين , إسكان نائل ثابت والمجاورين , معهد الطيرة والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , دوار نيلسون مانديلا والمجاورين , مدارس المستقبل والمجاورين , فلل أبو عين والمجاورين , بنك فلسطين والجاردنز والمجاورين , دوار شقيرة والمجاورين , فندق الكراون والمجاورين , إسكان أساتذة بيرزيت والمجاورين , إسكان تل الصفا والمجاورين , نادي رجال الأعمال والمجاورين.
من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:
جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل الشركة الإيطالية الحديثة للشايش والمجاورين , مصنع السلوى , مصنع النصر , البنك الأهلي والمجاورين , إسكان محمد شلطف والمجاورين , عمارة يوسف ظريفة والمجاورين , مصنع مواسم للأعلاف و المجاورين , محلات الحاج درس ومخازن زبانة والمجاورين , مستودعات الأدوية – غسان مستكلم والمجاورين , جزء من الطيرة ويشمل إسكانات محمد نوح والمجاورين , مدرسة الرواد والمجاورين , إسكانات البزار 15, 14, 13, 12 والمجاورين, إسكانات محمد ثابت والمجاورين , إسكانات أبو عبسة , عين قينيا كاملا.
الإثنين 11/9/2023 :
من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:
كسارات الطريفي الرام , جزء من مخيم قلنديا ويشمل حارة عنتر وحارة مطير وجامع عمر بن الخطاب , جزء من منطقة كفرعقب وتشمل المسجد القديم والمجاورين , المؤسسة السويدية والمجاورين, محطة التنقية – بلدية البيرة , جزء من البيرة منطقة سطح مرحبا وتشمل إسكان المهندسين والمجاورين, إسكان بيت المال والمجاورين.
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