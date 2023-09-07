إنستغرام تعزز الخصوصية بخيار جديد للأصدقاء المقربين

ويعد التركيز على الخصوصية أمرًا ضروريًا لأنه يؤدي إلى إقناع الأشخاص بأن التطبيقات المملوكة لشركة ميتا آمنة، حيث أجبر المشهد المتغير باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام وكذلك الشركة الأم ميتا على إعادة ترتيب الأولويات.

وقد أدى ذلك إلى تقديم إنستغرام لعدد كبير من الميزات الجديدة، مع وضع الخصوصية في مركز الاهتمام، حيث كان مستخدمو المنصة يشكون منذ فترة من الطبيعة غير الشخصية للشبكة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخلاصة الخوارزمية.

وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لكيفية عمل خيار الأصدقاء المقربين لقصص إنستغرام مع مراعاة جميع الأشياء وأخذها في الاعتبار، ويمكن للمستخدمين رؤية ذلك في القائمة المنسدلة لاختيار الجمهور، ومن المحتمل أن تطرح المنصة المزيد من خيارات الخصوصية في هذا المزيج.

وتهدف الميزة إلى منح المستخدمين المزيد من الأمان من خلال السماح لهم بالتحكم الكامل بمن يمكنه التحقق من منشوراتهم.

وإذا أصبحت مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقاء متاحة على نطاق واسع، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل حاجة المستخدمين إلى الحساب البديل للأصدقاء فقط.

وأكدت الشركة أنها تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، ولكنها لم تحدد أي منها، حيث قالت:“نختبر قدرة الأشخاص في بلدان محددة على مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقائهم المقربين. نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لمجتمعنا للتعبير عن أنفسهم والتواصل عبر إنستغرام”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجلب فيها المنصة خيار الأصدقاء المقربين إلى الخلاصة الرئيسية، حيث استخدمته سابقًا في الملاحظات وكذلك مقاطع فيديو Reels، وقد يشعر معظم المستخدمين بالسعادة لأنه يمكنهم الاستفادة من هذا المستوى المعزز من الخصوصية في استخدامهم اليومي للمنصة.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية في عام 2018 ميزة لمشاركة القصص مع قائمة خاصة من الأصدقاء المقربين، وحاولت الشركة في العام التالي الانغماس في فكرة الدردشة الجماعية مع دائرة الأصدقاء المقربين في إنستغرام من خلال تطبيق الدردشة الجماعية المسمى Threads، ولكنها أغلقته في عام 2021 للتركيز على تجربة أفضل للرسائل المباشرة.

وأطلق المنصة في ديسمبر الماضي تطبيق الملاحظات، وهو وسيلة لمشاركة التحديثات النصية مع الأصدقاء، وقدمت على مدى الأشهر القليلة الماضية ميزات، مثل مشاركة الموقع والترجمة، لتطبيق الملاحظات.

وأصبحت الخصوصية مهمة جدًا في هذا الوقت، حيث يفضل معظم المستخدمين إنشاء المجتمعات المعزولة عبر الإنترنت بدلاً من السعي لجذب الجماهير.

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