الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس/ آب والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.30 دولار.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس/ آذار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي لبنك أو سي بي سي“بينما انتهى مجلس الاحتياطي الاتحادي من التشديد النقدي للدورة الحالية، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في 2024 ما زالت غير واضحة إلى حد كبير”.

وأضاف“قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الاتحادي في التيسير النقدي”.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأمريكي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو تموز وأغسطس/ آب.

ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر“صعب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1200.55 دولار.

(رويترز)