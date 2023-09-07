وحلّ أنس العوضات، لاعب نادي الوحدات الأردني، في المركز الثاني بنسبة تصويت 41% وبعدد أصوات يقارب 1.4 مليون صوت.

وشهد الاستفتاء منافسة قوية للغاية، بين رونالدو والعوضات، إذ تمّ حسم الفائز في الساعات الأخيرة.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجّل 5 أهداف في مسابقة دوري“روشن” السعودي خلال الشهر الماضي، كما قاد نادي النصر لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

فيما ساهم أنس العوضات في فوز نادي الوحدات بلقب مسابقة السوبر، كما سجل هدف فوز فريقه على نادي مغير السرحان في مسابقة الدوري الأردني.

وتمّ ترشيح عبد الرزاق حمدالله، لاعب نادي اتحاد جدة، وروبرتو فيرمينو، لاعب نادي الأهلي السعودي، و4 لاعبين آخرين للجائزة، لكنّهم لم يحصلوا على نسب تصويت عالية.



