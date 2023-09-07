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رونالدو يحسم استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا بعد منافسة قوية مع لاعب أردني

9/7/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، خلال أغسطس/ آب الماضي، بعد فوزه باستفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاختيار النجم الأبرز عبر تصويت الجماهير، حيث بلغت نسبة التصويت للنجم البرتغالي 43% بعدد أصوات ما يقرب 1.5 مليون صوت.

وحلّ أنس العوضات، لاعب نادي الوحدات الأردني، في المركز الثاني بنسبة تصويت 41% وبعدد أصوات يقارب 1.4 مليون صوت.

وشهد الاستفتاء منافسة قوية للغاية، بين رونالدو والعوضات، إذ تمّ حسم الفائز في الساعات الأخيرة.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجّل 5 أهداف في مسابقة دوري“روشن” السعودي خلال الشهر الماضي، كما قاد نادي النصر لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

فيما ساهم أنس العوضات في فوز نادي الوحدات بلقب مسابقة السوبر، كما سجل هدف فوز فريقه على نادي مغير السرحان في مسابقة الدوري الأردني.

وتمّ ترشيح عبد الرزاق حمدالله، لاعب نادي اتحاد جدة، وروبرتو فيرمينو، لاعب نادي الأهلي السعودي، و4 لاعبين آخرين للجائزة، لكنّهم لم يحصلوا على نسب تصويت عالية.


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