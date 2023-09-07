ويخرج منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب سلوفاكيا غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات، التي تشهد أيضا لقاءين آخرين، حيث تلعب لوكسمبورغ مع ضيفتها أيسلندا، والبوسنة والهرسك ضد منتخب ليشتنشتاين.

ويتربع المنتخب البرتغالي على قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، عقب انتصاره في الجولات الأربع الأولى، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

ويحتل منتخب لوكسمبورغ المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخبا أيسلندا والبوسنة والهرسك في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بثلاث نقاط، بينما يقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في لقاءاته الأربعة الأولى.

ويأمل منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في التقدم خطوة أخرى نحو التأهل لكأس الأمم الأوروبية التي توج بها عام 2016.

وخلال لقاءاته الأربعة التي خاضها في المجموعة حتى الآن، أحرز منتخب البرتغال 14 هدفا، دون أن يتلقى أي هدف، حيث بدأ مشواره بالفوز 4 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، قبل أن يسحق مضيفه لوكسمبورغ بسداسية بيضاء بالجولة الثانية في آذار/ مارس الماضي.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تغلب منتخب البرتغال 3 / صفر على ضيفه منتخب البوسنة، ثم اجتاز عقبة مضيفه منتخب أيسلندا بهدف نظيف، ليصبح على مشارف الصعود لأمم أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه والثامنة على التوالي.

ويرغب المنتخب البرتغالي، الذي يحتل المركز التاسع عالميا بالتصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز/يوليو الماضي، في مواصلة تفوقه على نظيره السلوفاكي.

وحقق منتخب البرتغال 3 انتصارات على حساب منتخب سلوفاكيا خلال 4 مواجهات بين المنتخبين، حيث أحرز خلالها 7 أهداف في شباك منافسه، الذي سجل لاعبوه هدفا وحيدا فقط.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين منذ آخر مواجهة جمعتهما في أيار/ مايو 2005 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بألمانيا، والتي انتهت بفوز البرتغال 2 / صفر وشهدت تسجيل رونالدو أحد هدفي المنتخب الملقب ببرازيل أوروبا.

ويسعى رونالدو لتعزيز رقميه القياسيين كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية، حيث شارك حتى الآن في 200 مباراة مع منتخب البرتغال، متفوقا بفارق 4 مباريات على الكويتي بدر المطوع، أقرب ملاحقيه بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات الدولية.

كما أحرز رونالدو 123 هدفا مع المنتخب البرتغالي حتى الآن، بفارق 14 هدفا أمام الإيراني المعتزل على دائي، صاحب المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في المباريات الدولية.

ويقدم رونالدو أداء مبهرا مع النصر خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 6 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات مع الفريق.

ويحتل رونالدو المركز الثاني حاليا بقائمة هدافي تصفيات يورو 2024 برصيد 5 أهداف، بفارق هدف واحد خلف كل من الدنماركي راسموس هويلوند والبلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين يتقاسمان الصدارة الآن.

من جانبه، يتسلح منتخب سلوفاكيا، المصنف الـ47 عالميا، بمؤازرة الأرض والجمهور في مواجهة فريق المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، من أجل مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة.

وبدأ منتخب سلوفاكيا، الساعي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2016، مسيرته في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه منتخب لوكسمبورغ، قبل أن ينتفض في لقاءاته الثلاثة الأخيرة.

وفاز المنتخب السلوفاكي 2 / صفر على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب 2 / 1 على مضيفه منتخب أيسلندا، وصفر / 1 على مضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

(د ب أ)



