وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي قال ملحم "يسعدنا أن نكون شركاء في هذه الحملة مع بنك فلسطين ضمن التزامنا بنهج الاستدامة ومرتكزاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الذي يعد من أهم محركات التغير والتطور الاقتصادي، بما فيها تطوير مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين". وقال ملحم "أن جميعنا يعلم أن استخدام الطاقة بشكل مستدام يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على بيئتنا المستدامة، ولهذا السبب تعتبر هذه الحملة مبادرة حيوية لتشجيع المجتمع على اعتماد عادات صحيحة لترشيد استهلاك الطاقة".

وثمن ملحم اهتمام بنك فلسطين ومؤسسة بروباركو في موضوع كفاءة الطاقة من خلال إطلاق هذه الحملة التي نأمل أن تساهم في رفع الوعي المجتمعي حول كفاءة الطاقة، وأهمية تعزيزها. كما نتطلع أن تكون هذه الحملة مكملة لما تم تنفيذه من حملات نفذتها سلطة الطاقة بما ينسجم مع رؤية الحكومة الفلسطينية، لبناء نظام طاقي متكامل ومستقل يكون قادراً على تحقيق الأمن الطاقي عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

بدوره عبر الشوا عن سعادته بإطلاق حملة جديدة من حملات بنك فلسطين التي تخدم مجتمعنا، بالشراكة مع سلطة الطاقة، ومؤسسة بروباركو الفرنسية، قائلاً "إن الحملة التي نطلقها مع شركائنا، تهدف إلى تعريف وتوعية أبناء المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة، بأهمية رفع كفاءة الطاقة في شتى القطاعات الحيوية، آملاً أن تشكل الحملة نموذجاً يحتذى به للحفاظ على الموارد الطبيعية في فلسطين، وضمان استدامتها.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين وضمن استراتيجية الاستدامة التي تبناها، كان ولا زال من المؤسسات المالية، السباقة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، والتنموية، والبيئية، بما فيها المشاريع الخضراء من أجل الحفاظ على مواردنا واستدامتها.

وبين الشوا أن بنك فلسطين يتبنى أفضل الممارسات الدولية، وفقاً لمعايير الاستدامة، التي تراعي توفير خدمات مالية ومصرفية ذات قيمة مضافة، وتلبي تطلعات العملاء من مختلف الشرائح، مع الحرص على قياس أثر العمليات على البيئة المحلية، لضمان أفضل أساليب الإدارة والحوكمة الرشيدة.

من جهتها قالت الجرباوي إن هذه الحملة تأتي في نطاق توجهنا الاستراتيجي كمجلس إدارة نحو الاستدامة، بما يضمن مساهمتنا في خلق وعي شامل لجميع أفراد المجتمع في مختلف القضايا التي تؤثر على مناحي حياتنا، لا سيما القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبما يحقق الازدهار والتنمية، ويعزز الحفاظ على استدامة مواردنا الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

وأضافت الجرباوي أن بنك فلسطين تبنى مبادئ الاستدامة كاستراتيجية سواء في ممارساته الداخلية أو في التمويلات والاستثمارات الخارجية، فعلى الصعيد الداخلي، عمل البنك للحد من استخدام البلاستيك والورق، والعمل على خفض البصمة الكربونية عن التوجه نحو الطاقة المتجددة، والتخطيط لاستبدال السيارات الحالية بسيارات كهربائية، مع تشجيع الخدمات المصرفية الرقمية والحد من المعاملات الورقية للوصول إلى بيئة عمل خالية من الورق. أما على المستوى الخارجي، اتبعنا السياسات التمويلية التي تركز على تمويل المشاريع الأقل تأثيراً على البيئة، وكذلك دعم النشاطات التي تساهم في زيادة المساحات الخضراء، ودعم وتشجيع نشاطات إعادة التدوير، التي تنفذها المؤسسات الشريكة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد والحد من التلوث البيئي.

وأشارت الجرباوي أنه يتعين علينا كقادة للتغيير تحمل المسؤولية وغرس السياسات والممارسات المثلى، لضمان الوعي بأهمية اعتماد نهج الاستدامة في مؤسساتنا، وخاصة المؤسسات التي تلعب دوراً رائداً في الاقتصاد والمجتمع. واستجابة لذلك، أخذ بنك فلسطين على عاتقه أن يكون ريادياً في قيادة موضوع الاستدامة، وتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة.

يذكر أن بنك فلسطين يخصص سنوياً ما نسبته 5% من أرباحه لصالح دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، والتنموية والمجتمعية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والمرأة، والشباب، وذوي الإعاقة، بما فيها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، للمساهمة في خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.