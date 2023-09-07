(MENAFN
- APCO Worldwide)
وتعد مجموعة مسار من أولى المجموعات المجتمعية في المملكة التي بدأت تفاعلها وأنشطتها الرياضية من خلال تطبيق الاتحاد السعودي للرياضية للجميع، حيث بدأت المجموعة منذ عام ٢٠١٩ كمجموعة أفراد مهتمين بعدد من الرياضات المجتمعية كركوب الدرجات الهوائية وتسلق الجبال والمشي، ومع تزايد اهتمام المجتمع بممارسة الرياضة تجاوز عدد المجموعة ١٠٠٠ شخص.
وتسعى المجموعة لتعزيز ممارسة الرياضات المجتمعية وركوب الدراجات من خلال تنظيم ثلاث تمارين أسبوعية لثلاث مستويات مختلفة من حيث المسافات والسرعات لتقطع بذلك 5 الاف كيلو في السنة، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات الوطنية العامة كيوم التأسيس بهدف نشر ثقافة ركوب الدرجات الهوائية بين أفراد المجتمع.
وشارك في هذه التظاهرة الخيرية الرياضية، التي أُطلقت قبل عشر سنوات، مجموعة كبيرة من الدراجين من أكثر 50 دولة من مختلف دول العالم وتقام بشكل سنوي وفي عام 2023 جابت ثلاث دول أوروبية هي سلوفاكيا مروراً بالنمسا ثم ميونيخ في المانيا، وقطع المتسابقين مسافة ٩٠٠ كيلو متر لأهداف خيرية عالمية تتمثل في قيام كل فريق مشارك بجمع مبالغ مالية لدعم المشاريع الخيرية التنموية.
وسجلت مجموعة مسار السعودية رقمًا قياسيًا في إجمالي التبرعات التي تم جمعها يعد هو الأعلى حيث بلغ إجمالي التبرعات من الفريق ٣٦٨،٩٠٠ يورو، أي ما يعادل ١.٤٩ مليون ريال سعودي.
وأهدى زيد سعد الكثيري أحد المشاركين في المسابقة العالمية هذا الفوز للوطن قائلًا " اهنئ جميع المشاركين بهذا الإنجاز العالمي الذي حققه أبطالنا في الرحلة الأوروبية والحصول على المركز الأول بين 30 دولة، وأهدي هذا الفوز للوطن الداعم لنمو وازدهار قطاع الرياضة"
مضيفًا أن هذا الانجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الاتحاد السعودي الرياضة للجميع للمجموعات الرياضية ومن بينها مجموعة مسار والتي مكنت الفريق من المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي من خلال تنظيم التمارين وتقديم التعليمات اللازمة للمشاركين من مجموعة مسار، كما ساهمت هذه الرحلة من خلال التبرعات التي تم جمعها في دعم العديد من الجمعيات الخيرية في المملكة”
ويأتي هذا الانجاز تعزيزًا لجهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وذلك بدعم وتبني المجموعات الرياضية، ومن بين ذلك مجموعة مسار بهدف نشر ثقافة الدراجات الهوائية بالمملكة وتطوير الرياضات المجتمعية للمساهمة في تحفيز أفراد المجتمع من مختلف الفئات والقدرات ولرفع مستوى النشاط البدني ونسبة الإشراك والتفاعل الاجتماعي من أجل مجتمع حيوي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يتيح لأفراد المجتمع من خلال تطبيق الاتحاد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على الروابط التالية لمتجر أبل ( Apple ). وقوقل بلاي (Google play) فرصة بناء وتأسيس المجموعات الرياضية لتوسيع دائرة المشاركة الرياضية بين أفراد المجتمع لكافة الأنشطة الرياضية البدنية.
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