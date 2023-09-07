الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بتقديم ضعف المساعدات الأمريكية الموعودة
التاريخ
9/7/2023 9:16:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفاد معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel)، بأن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدت بتزويد أوكرانيا بضعف ما وعدت به الولايات المتحدة من مساعدات.
وجاء في تقرير صحفي للمعهد الموجود في ألمانيا: "من الواضح أن أوروبا تفوقت على الولايات المتحدة بوعودها بتقديم المساعدة لأوكرانيا، وقد أصبح إجمالي الالتزامات الأوروبية الآن أكثر بمرتين من الأمريكية".
وأشار التقرير إلى أن "الصندوق الأوكراني" الجديد للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو، يلعب الدور الرئيسي، ولكن في الوقت نفسه قامت دول أوروبية أخرى بزيادة الدعم من خلال حزم مساعدات جديدة طويلة الأمد.
وتجاوز الحجم الإجمالي للمساعدات التي وعدت بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 130 مليار يورو، أما الوعود الأمريكية فلا تزال أقل من 70 مليار يورو. وفي حال إحصاء مساعدات جميع الدول الأوروبية، فإن حجم المساعدة الموعودة يصل إلى 156 مليار يورو.
وقال كريستوف تريبش، رئيس مشروع مراقبة المساعدات الدولية لأوكرانيا: "تبدو مدهشة فعلا السرعة التي انتقلت بها أوروبا، إلى برنامج طويل الأمد ومتعدد السنوات لدعم أوكرانيا. وعند المقارنة تبدو الولايات المتحدة متأخرة الآن كثيرا، حيث لم تقدم أي التزامات جديدة مهمة في الأشهر الأخيرة".
ووفقا له، تمثل مضاعفة مساعدات الاتحاد الأوروبي، تغييرا ملحوظا مقارنة بعام 2022، عندما كانت الولايات المتحدة تترأس قائمة الداعمين لنظام كييف.
RT
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