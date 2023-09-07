

وجاء في تقرير صحفي للمعهد الموجود في ألمانيا: "من الواضح أن أوروبا تفوقت على الولايات المتحدة بوعودها بتقديم المساعدة لأوكرانيا، وقد أصبح إجمالي الالتزامات الأوروبية الآن أكثر بمرتين من الأمريكية".

وأشار التقرير إلى أن "الصندوق الأوكراني" الجديد للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو، يلعب الدور الرئيسي، ولكن في الوقت نفسه قامت دول أوروبية أخرى بزيادة الدعم من خلال حزم مساعدات جديدة طويلة الأمد.



وتجاوز الحجم الإجمالي للمساعدات التي وعدت بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 130 مليار يورو، أما الوعود الأمريكية فلا تزال أقل من 70 مليار يورو. وفي حال إحصاء مساعدات جميع الدول الأوروبية، فإن حجم المساعدة الموعودة يصل إلى 156 مليار يورو.



وقال كريستوف تريبش، رئيس مشروع مراقبة المساعدات الدولية لأوكرانيا: "تبدو مدهشة فعلا السرعة التي انتقلت بها أوروبا، إلى برنامج طويل الأمد ومتعدد السنوات لدعم أوكرانيا. وعند المقارنة تبدو الولايات المتحدة متأخرة الآن كثيرا، حيث لم تقدم أي التزامات جديدة مهمة في الأشهر الأخيرة".



ووفقا له، تمثل مضاعفة مساعدات الاتحاد الأوروبي، تغييرا ملحوظا مقارنة بعام 2022، عندما كانت الولايات المتحدة تترأس قائمة الداعمين لنظام كييف.

RT