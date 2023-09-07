الارصاد تحذر من طقس الجمعة
التاريخ
9/7/2023 9:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
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