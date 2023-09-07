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الارصاد تحذر من طقس الجمعة

9/7/2023 9:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

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