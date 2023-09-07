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الاستخبارات التركية: تحييد قيادية في وحدات حماية الشعب الكردي

9/7/2023 9:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حيد جهاز الاستخبارات التركي زلفيه بينبير "المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي"، "واي بي جي/بي كي كي" في منطقة رميلان السورية.


ونقلت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية، اليوم الخميس، أن "بينبير التي تحمل الاسم الحركي روجنا انضمت إلى بي كي كي عام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم في سوريا والعراق، واستلمت قيادة "قوات الأمن" الأسايش في كوباني (عين العرب)".
وشغلت بينبير منصب ممثل "وحدات حماية المرأة"، وكانت من بين المسؤولين الاقتصاديين في "واي بي جي/ بي كي كي" حيث استلمت تحويل الأموال، وفق الوكالة.


وأدرجتها تركيا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين بسبب "أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن في الماضي".


وكان جهاز الاستخبارات التركي يتعقب بينبير، حتى تمكن من تحييدها في منطقة الرميلان السورية.

RT

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