بيانات إعانات البطالة الأمريكية تصدر مخالفة للتوقعات والذهب يهبط عالمياً
التاريخ
9/7/2023 9:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صدرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية، والتي من شأنها أن توفر مزيداً من الإشارات حول خطوات مجلس الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية والفائدة، ومدى قوة سوق العمل.
وجاءت البيانات هذه المرّة غير متوافقة مع رؤية الفيدرالي، الذي يرغب في سوق عمل واقتصاد ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم، ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة انخفضت، مما يدل على أن سوق العمل والاقتصاد يزداد قوة.
وفور صدور البيانات تحول سعر الذهب عالمياً للهبوط إلى الخسائر، فيما عزز الدولار من اتجاهه نحو الصعود من ناحية أخرى.
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