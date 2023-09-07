

وجاءت البيانات هذه المرّة غير متوافقة مع رؤية الفيدرالي، الذي يرغب في سوق عمل واقتصاد ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم، ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة انخفضت، مما يدل على أن سوق العمل والاقتصاد يزداد قوة.

وفور صدور البيانات تحول سعر الذهب عالمياً للهبوط إلى الخسائر، فيما عزز الدولار من اتجاهه نحو الصعود من ناحية أخرى.

