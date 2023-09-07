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بيانات إعانات البطالة الأمريكية تصدر مخالفة للتوقعات والذهب يهبط عالمياً

9/7/2023 9:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية، والتي من شأنها أن توفر مزيداً من الإشارات حول خطوات مجلس الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية والفائدة، ومدى قوة سوق العمل.


وجاءت البيانات هذه المرّة غير متوافقة مع رؤية الفيدرالي، الذي يرغب في سوق عمل واقتصاد ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم، ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة انخفضت، مما يدل على أن سوق العمل والاقتصاد يزداد قوة.

وفور صدور البيانات تحول سعر الذهب عالمياً للهبوط إلى الخسائر، فيما عزز الدولار من اتجاهه نحو الصعود من ناحية أخرى.


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