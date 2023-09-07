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64 % حجوزات فنادق 5 نجوم في البتراء بعطلة نهاية الأسبوع

9/7/2023 9:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، إن نسب إشغال الفنادق ارتفعت نهاية الأسبوع الحالي بشكل لافت وخاصة في منطقة البحر الميت والبتراء .
وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البحر الميت وصلت الى 82 % ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البحر الميت 79% .
وبلغت نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البتراء وصلت الى 64 % ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البتراء 49 % .
اما في باقي المناطق بلغت نسبة اشغال الفنادق : خمس نجوم / مختلف الفئات – بالترتيب على النحو التالي : (عمان: 64% / 58%) ، (العقبة: 58% ، 60%)
واشار هلالات ان مدينة البتراء تشهد موسم الذروة لوجود مجموعات سياحية من مختلف الجنسيات اضافة الى فعاليات الماراثون الصحراوي الدولي المقام فيها حيث بلغ عدد المشاركين 400 شخص مما يساهم بارتفاع نسب اشغال الفنادق في المنطقة .

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