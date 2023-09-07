Thursday, 07 September 2023 07:28 GMT

الملك يبحث مع وزير الخارجية الأيرلندي تعزيز التعاون في السياحة والتعليم والصحة

9/7/2023 9:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن.
وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات السياحة والتعليم والصحة.
كما تم بحث توسيع العلاقات الثنائية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشاد جلالة الملك بعمق الصداقة بين البلدين، معربا عن الحرص على تعميقها في مختلف المجالات.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07092023000208011052ID1107027195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث