الملك يبحث مع وزير الخارجية الأيرلندي تعزيز التعاون في السياحة والتعليم والصحة
التاريخ
9/7/2023 9:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن.
وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات السياحة والتعليم والصحة.
كما تم بحث توسيع العلاقات الثنائية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشاد جلالة الملك بعمق الصداقة بين البلدين، معربا عن الحرص على تعميقها في مختلف المجالات.
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