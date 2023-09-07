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مطار جديد وسكك حديدية.. الحكومة تكشف عن خطط واجراءات

9/7/2023 9:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، الخميس، عن إمكانية إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي ضمن المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل.
وقالت التهتموني خلال اجتماع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة لمناقشة استراتيجية وخطط عمل قطاع النقل، إن الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية.
كما تهدف الخطة، وفق التهتموني، إلى جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل، مبينة أن الخطة ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.
وأوضحت أنه عبر الخطة سيتم وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يُسهم فـي تطـوير خـدمات النقل العام.

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