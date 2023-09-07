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اختبار ودي صعب للنشامى أمام النرويج اليوم

9/7/2023 9:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال عند الساعة الثامنة من مساء الخميس، مواجهة ودية من العيار الثقيل، أمام المنتخب النرويجي المضيف، على ملعب أوليفول بالعاصمة النرويجية أوسلو.
ويطمح منتخب "النشامى" في تسجيل انطلاقة جديدة جيدة برفقة المدرب المغربي حسين عموتة، والذي يأمل الآخر في التعرف على قدرات اللاعبين أمام منتخب قوي ويمتلك عناصر جيدة تمثل فرقا أوروبية مميزة.
وتعد مواجهة الليلة التاريخية الثانية بين المنتخبين، حيث التقيا في لقاء ودي خلال العام 2005، وانتهت النتيجة بالتعادل من دون أهداف، فيما خاض المنتخب آخر مباراة ودية أمام منتخب أوروبي في التجمع الماضي، وخسر أمام المنتخب الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويغادر المنتخب العاصمة النرويجية أوسلو بعد المباراة إلى باكو عاصمة أذربيجان، بهدف مواجهة المنتخب الأذري مساء الثلاثاء المقبل، ضمن فترة التوقف الدولية، والتي تأتي تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقامة في قطر مطلع العام المقبل.
وتنتظر الجماهير الأردنية رؤية المنتخب الوطني بحلة فنية جديدة مع عموتة، إلى جانب مشاهدة الصراع المنتظر بين نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، وهداف نادي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند.
ويتطلع المنتخب الوطني (المصنف 82 عالميا)، لتسجيل حضور طيب في أول اختبار للمدرب عموتة، ويسعى من خلال اللقاء الظهور بصورة إيجابية أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية.
ودخل المنتخب معسكرا مغلقا الأسبوع الماضي في العاصمة عمان تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام النرويج، وبدأ تدريباته فور وصوله أول من أمس مع اكتمال اللاعبين المحترفين في الخارج، حيث أبدى اللاعبون رغبة كبيرة في تقديم أفضل ما لديهم لإثبات أحقيتهم بالتواجد مع المنتخب في الفترة الحالية، إضافة إلى تأكيد تطور مستوى المنتخب من تجمع لآخر.
ويتطلع الجهاز الفني لاستثمار قدرات المواهب العديدة التي يملكها المنتخب في مختلف الخطوط، حيث يتوفر في صفوف المنتخب العديد من اللاعبين القادرين على تقديم حضور طيب بغض النظر عن مستوى المنافس، مع منحهم الواجبات الهجومية المتوازنة مع الانضباط الدفاعي، وعدم الاعتماد فقط على الهجمات المرتدة، لمجاراة المنتخب النرويجي ومنافسته على الفوز.
وتضم قائمة المنتخب لمباراة الليلة 23 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ومن المتوقع أن يجري عموتة بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباريات الماضية، من خلال الدفع بكل من يزيد أبو ليلى، فراس شلباية، عبد الله نصيب "ديارا"، مهند خير الله، محمد أبو حشيش، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، أنس العوضات، موسى التعمري، محمود مرضي وحمزة الدردور.

ملاعب

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