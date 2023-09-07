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الفيصلي يعترض رسميا على موعد مباراته أمام الحسين بالدوري

9/7/2023 9:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خاطب النادي الفيصلي اتحاد كرة القدم رسميا، للاحتجاج على إعادة برمجة موعد مباراة فريقه أمام فريق الحسين اربد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي قررت دائرة المسابقات باتحاد الكرة إقامتها، يوم الثامن عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على ستاد عمان الدولي، وقبل مباراة الوحدات والحسين ضمن منافسات الأسبوع الخامس، والتي حددتها دائرة المسابقات يوم السادس عشر من الشهر نفسه، على ملعب الحسن بإربد
وأكد أمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات، أن إدارة النادي برئاسة المهندس نضال الحديد، أرسلت كتابا رسميا لاتحاد الكرة، مطالبة بضرورة الالتزام بمواعيد القرعة التي تم سحبها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، ووفقا لقرعة الدوري، فقد وضعت مباراة الوحدات والحسين في الجولة الخامسة، فيما وضعت القرعة مباراة الفيصلي مع الحسين بالجولة العاشرة، وبين حياصات، أنه يجب احترام مبدأ العدالة بين الأندية جمعيا.
وأضاف، أن إدارة النادي الفيصلي على مسافة واحدة من الأندية كافة، وتحرص على علاقات مميزة معها لخدمة الكرة الأردنية، وتقدر جهود اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مطالبا دائرة المسابقات بالالتزام بمواعيد إقامة مباريات جولات الأسابيع حسب القرعة الرسمية.


وقال حياصات: "إن النادي ينتظر الرد الرسمي من اتحاد الكرة، والذي يأمل بأن يكون إيجابيا وحسب الأصول بإعادة ترتيب مباراتي الحسين مع الوحدات والفيصلي كما كانت سابقا".


وكشف مصدر موثوق، أن اتحاد الكرة أصدر جدول الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين من دون علم لجنة المسابقات باتحاد الكرة.


وكانت دائرة المسابقات، أصدرت أول من أمس، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري، وراعت فيها مشاركة الفيصلي في دوري أبطال اسيا، تم تأجيل مباراة الفريق مع الحسين ضمن منافسات الأسبوع العاشر، ومباراة " الأزرق" مع فريق شباب العقبة ضمن منافسات الأسبوع الخامس، لتقام يوم السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.


كما قامت دائرة المسابقات، بتأجيل مباراتي الوحدات مع الحسين ضمن منافسات الأسبوع الخامس، ومع فريق سحاب ضمن الأسبوع التاسع لتقام يوم الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.


ناساف الاوزبكي يصل 15 من الشهر الحالي
إلى ذلك، تصل بعثة فريق ناساف الأوزبكي إلى عمان يوم الخامس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، تحضيرا لمواجهة فريق الفيصلي، عند الساعة السابعة من مساء يوم الثامن عشر من الشهر نفسه، في مستهل مشوار الفريقين بمباريات المجوعة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وتضم المجموعة أيضا كلا من: السد القطري والشارقة الإماراتي.
وأنجزت إدارة الفيصلي الترتيبات الإدارية، لإقامة المباراة الأولى في المشاركة التاريخية للفيصلي في البطولة، وخاطبت إدارة النادي اتحاد الكرة للإشراف على عملية بيع التذاكر، بعدما حددت أسعار التذاكر بعشرين دينارا للدرجة الخاصة وأربعة دنانير للدرجة الثانية وستة دنانير للدرجة الأولى.
وقدرت إدارة النادي كثيرا، حملة دعم الفيصلي التي أطلقها عدد من جماهير النادي، ونجحت في توفير مبلغ مالي جيد، ساهم في سداد عدد من الالتزامات المطلوبة.


ويواصل فريق الفيصلي تدريباته اليومية، بقيادة المدير الفني التونسي غازي الغرايري، بغياب خماسي المنتخب الوطني محمد العمواسي، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، وحسان حداد، إضافة إلى ثلاثي المنتخب الأولمبي عارف الحاج، امين الشناينة، ورزق بني هاني.


وعمل الغرايري خلال الأيام الماضية، على معالجة الأخطاء الفنية التي رصدها خلال المباراة الودية مع فريق معان، وحرص على إشرك اللاعبين كافة، الموجودين في الفريق حاليا.


ويبحث الجهاز الفني، عن تحقيق الفائدة الفنية الكاملة من خلال المباراة الودية المقررة مع فريق الرمثا، يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، وسط متابعة من محبي وجماهير الفريق الذين يحرصون على متابعة التدريبات ورفع معنويات اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في دوري أبطال آسيا، ومنافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن

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