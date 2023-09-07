الفيصلي يعترض رسميا على موعد مباراته أمام الحسين بالدوري



وقال حياصات: "إن النادي ينتظر الرد الرسمي من اتحاد الكرة، والذي يأمل بأن يكون إيجابيا وحسب الأصول بإعادة ترتيب مباراتي الحسين مع الوحدات والفيصلي كما كانت سابقا".



وكشف مصدر موثوق، أن اتحاد الكرة أصدر جدول الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين من دون علم لجنة المسابقات باتحاد الكرة.



وكانت دائرة المسابقات، أصدرت أول من أمس، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري، وراعت فيها مشاركة الفيصلي في دوري أبطال اسيا، تم تأجيل مباراة الفريق مع الحسين ضمن منافسات الأسبوع العاشر، ومباراة " الأزرق" مع فريق شباب العقبة ضمن منافسات الأسبوع الخامس، لتقام يوم السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



كما قامت دائرة المسابقات، بتأجيل مباراتي الوحدات مع الحسين ضمن منافسات الأسبوع الخامس، ومع فريق سحاب ضمن الأسبوع التاسع لتقام يوم الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



ناساف الاوزبكي يصل 15 من الشهر الحالي

إلى ذلك، تصل بعثة فريق ناساف الأوزبكي إلى عمان يوم الخامس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، تحضيرا لمواجهة فريق الفيصلي، عند الساعة السابعة من مساء يوم الثامن عشر من الشهر نفسه، في مستهل مشوار الفريقين بمباريات المجوعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وتضم المجموعة أيضا كلا من: السد القطري والشارقة الإماراتي.

وأنجزت إدارة الفيصلي الترتيبات الإدارية، لإقامة المباراة الأولى في المشاركة التاريخية للفيصلي في البطولة، وخاطبت إدارة النادي اتحاد الكرة للإشراف على عملية بيع التذاكر، بعدما حددت أسعار التذاكر بعشرين دينارا للدرجة الخاصة وأربعة دنانير للدرجة الثانية وستة دنانير للدرجة الأولى.

وقدرت إدارة النادي كثيرا، حملة دعم الفيصلي التي أطلقها عدد من جماهير النادي، ونجحت في توفير مبلغ مالي جيد، ساهم في سداد عدد من الالتزامات المطلوبة.



ويواصل فريق الفيصلي تدريباته اليومية، بقيادة المدير الفني التونسي غازي الغرايري، بغياب خماسي المنتخب الوطني محمد العمواسي، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، وحسان حداد، إضافة إلى ثلاثي المنتخب الأولمبي عارف الحاج، امين الشناينة، ورزق بني هاني.



وعمل الغرايري خلال الأيام الماضية، على معالجة الأخطاء الفنية التي رصدها خلال المباراة الودية مع فريق معان، وحرص على إشرك اللاعبين كافة، الموجودين في الفريق حاليا.



ويبحث الجهاز الفني، عن تحقيق الفائدة الفنية الكاملة من خلال المباراة الودية المقررة مع فريق الرمثا، يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، وسط متابعة من محبي وجماهير الفريق الذين يحرصون على متابعة التدريبات ورفع معنويات اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في دوري أبطال آسيا، ومنافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة