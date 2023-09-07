5 سيارات مرت من تحت رجليه.. مشهد لا يصدق لمغامر روسي - فيديو
التاريخ
9/7/2023 9:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بعدما نجا من الموت بأعجوبة عقب سقوط سيارته من الطابق الرابع، فقد أقدم المغامر الروسي يفغيني تشيبوتاريف البالغ من العمر 32 عاماً على تنفيذ مغامرة أشد خطرا.
5 سيارات مرت من تحته
فقد وقف على برج خشبي ارتفاعه لا يتعدى المترين في الوقت الذي تأتي 5 سيارات وتمر من تحته في مغامرة خطيرة تحبس الأنفاس.
أتت مغامرة تشيبوتاريف بعد أيام من فشله في القفز بالسيارة من منحدر على بناية ارتفاعها 4 طوابق إلى سطح مبنى مجاور في كارمادون، بأوسيتيا الشمالية.
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