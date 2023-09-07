الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان عند حاجز عسكري قرب يعبد
التاريخ
9/7/2023 9:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان عند حاجز عسكري قرب بلدة يعبد غرب جنين.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال احتجزت الشاب مجدي فيصل أبو سرية من مخيم جنين، والشابين أحمد خليل، وقيس محمد زكارنة، من قباطية، لساعات لدى مرورهما على الحاجز العسكري "دوتان"، المقام فوق أراضي بلدة يعبد غرب جنين، وأخلت سبيل الشابين زكارنة بعد احتجازهما لساعات طويلة ونقلهما إلى مستوطنة "مابو دوتان"، فيما لا تزال تحتجز الشاب أبو سرية منذ ساعات الصباح.
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