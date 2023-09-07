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الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان عند حاجز عسكري قرب يعبد

9/7/2023 9:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان عند حاجز عسكري قرب بلدة يعبد غرب جنين.


وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال احتجزت الشاب مجدي فيصل أبو سرية من مخيم جنين، والشابين أحمد خليل، وقيس محمد زكارنة، من قباطية، لساعات لدى مرورهما على الحاجز العسكري "دوتان"، المقام فوق أراضي بلدة يعبد غرب جنين، وأخلت سبيل الشابين زكارنة بعد احتجازهما لساعات طويلة ونقلهما إلى مستوطنة "مابو دوتان"، فيما لا تزال تحتجز الشاب أبو سرية منذ ساعات الصباح.


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