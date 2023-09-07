

وأصبح الخبر الذي أفاد بأن العسكريين الروس أحرقوا بالقرب من رابوتينو Challenger 2 البريطانية فضيحة حقيقية، أولا لأن البريطانيين منعوا القوات الأوكرانية من استخدام دباباتهم في الخط الأمامي. وطالما زجها الأوكرانيون في المحرقة يعني ذلك أن مدرعاتهم على وشك الانتهاء. وثانيا فإن دبابة "تشالنجر – 2" ظلت تحترق خلال يوم كامل تقريبا، ويبدو أن سبب ذلك يكمن في ذخائرها التي تحتوي على اليورانيوم المنضب. وثالثا لأن البريطانيين صوروا دباباتهم وكأنها غير قابلة للدمار. فلذلك يمكن أن يتساءل المرء، ما هو السلاح الذي دمرها؟



وقد فحص الخبراء مجموعة كاملة من وسائل التدمير التكتيكية، بدءا من صاروخ "فيخر" "جو – أرض" وانتهاء بالنيران الصديقة، كما كان الحال في الحرب العراقية.



وفضلت وزارة الدفاع البريطانية فرضية استخدام المدفعية الروسية على فرضيات أخرى باعتبارها أقل خزيا. وزعمت أن قذائف عيار 152 ملم يمكن أن تخترق أية دروع.



إلا أن صحيفة Military Witch Magazine قالت، نقلا عن مصدر لها في موسكو إن منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات من تصنيع شركة "تولا" الروسية هي المذنبة بمقتل "تشالنجر" حيث اخترقت النيران الساخنة الناجمة عن قذيفتها الجوفاء الدروع الذكية للدبابة البريطانية، ثم أحرقت كل شيء داخلها.

RT