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الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتصدير

9/7/2023 9:16:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025).

ويأتي اجتماع اللجنة، بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تم اعتمادها، وتمثل خارطة طريق تغطي المحاور والأهداف كافة، والأنشطة الفرعية متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.


وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها إطلاق منصة معلومات الأسواق، كما تم إعداد خطة عمل للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لقطاع الأعمال في الأسواق المستهدفة، كما تم تحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في إطار الاستراتيجية والأسواق المستهدفة لها.

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