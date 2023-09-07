الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتصدير

ويأتي اجتماع اللجنة، بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تم اعتمادها، وتمثل خارطة طريق تغطي المحاور والأهداف كافة، والأنشطة الفرعية متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.



وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها إطلاق منصة معلومات الأسواق، كما تم إعداد خطة عمل للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لقطاع الأعمال في الأسواق المستهدفة، كما تم تحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في إطار الاستراتيجية والأسواق المستهدفة لها.

