أطلق مجلس الأمن السيبراني

حملة توعوية واسعة، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، حول أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. وتتألف الحملة من عدة محاور تتكامل لتعزز مفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت؛ حيث تشمل توجيهات ونصائح حول كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وأهمية الحفاظ على كلمات المرور القوية، بالإضافة إلى تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام، واستخدام الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت. وستسهم الحملة في توعية الجمهور بأهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد التام من صحتها. وتتضمن أهداف الحملة التوعوية، زيادة الوعي عبر تعزيز فهم المجتمع لطبيعة التهديدات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والحماية منها، وتعزيز السلوك الآمن بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية. ويهدف المجلس، من خلال حملات التوعية والتواصل مع الجمهور الرقمي، لجعل الأمن السيبراني ثقافة عامة ويومية تشمل جميع أفراد المجتمع الإماراتي، إلى جانب رفع درجة الوعي عند الأفراد بأن التهديدات السيبرانية ليست محصورة على المؤسسات الكبيرة فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضا عليهم وأسرهم، حيث يعتبر وعي الأفراد والمؤسسات مرتكزاً مهماً في تحصين المجتمع الإماراتي من الهجمات السيبرانية في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له.

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