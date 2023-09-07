أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن انطلاق عام دراسي جديد مع حضور طلبة الدراسات العليا للفصول الدراسية، لينضموا بذلك إلى دفعة جديدة من طلبة مرحلة البكالوريوس التي بدأت عامها الدراسي في وقت سابق، بالإضافة إلى كوكبة من أطباء الامتياز في الطب وطب الأسنان. وتضم دفعة 2023-2024 طلبة من 45 دولة مختلفة، تمثل الإناث 80% منهم.

وباعتبارها الذراع الأكاديمي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، سيتلقى جميع الطلاب الملتحقين بالجامعة تدريباً عملياً في تخصصاتهم، وسيعملون جنباً إلى جنب مع المتخصصين المتمرسين في المرافق الطبية وطب الأسنان التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما فيها مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ومستشفى حتا ومستشفى دبي للأسنان، وغيرها من مراكز الرعاية الصحية.

ورحبت الدكتورة ليلى السويدي، عميد شؤون الطلبة في الجامعة، بالطلبة الجدد والعائدين إلى الجامعة، وأكدت الدكتورة ليلى السويدي في كلمتها الترحيبية على المبادئ الأساسية التي ستوجه الطلبة طوال فترة الدراسة وخلال فترة التدريب العملي المرتكزة على رعاية المريض. وتشمل هذه المبادئ أهمية التطور الشخصي والمهني، والإدارة الفعالة للوقت، والمرونة في مواجهة التحديات، وتعزيز الصداقات الهادفة، وخدمة المجتمع.

وشارك الطلبة على مدار الأسبوعين الماضيين في جلسات توجيهية شاملة تتيح لهم استكشاف الحرم الجامعي والتواصل مع الثقافات الأخرى وتكوين أفكار واضحة حول البرامج المختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على البيئة الثقافية المميزة للجامعة والتعرف على الموارد المتقدمة المتاحة فيها.

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