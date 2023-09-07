هيئة الصحة تبدأ المسح الميداني لسكان دبي الأحد المقبل



في إطار دعم جهود التطوير على أساس منهجي يستند على جمع وتحليل البيانات، تنطلق في دبي يوم الأحد المقبل (10 سبتمبر) أعمال المسح الصحي الميداني للأُسَر للعام 2023، وتنفذه هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع "هيئة دبي الرقمية" من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ويستهدف المسح شرائح متنوعة ومجموعة مختارة من فئات المجتمع، تشمل: المواطنين والمقيمين (أطفال، ويافعين، ونساء، ورجال، وكبار السن)، إلى جانب التجمعات السكانية والعمالية.

ويقوم على تنفيذ المسح الصحي فرق متخصصة ومدربة على القيام بعملها باحترافية ومرونة.

وكانت الهيئة قد بدأت مؤخراً الإجراءات التحضيرية لانطلاق المسح، وفق أعلى المعايير العلمية والتخصصية المعمول بها عالمياً، وضمن اشتراطات وضوابط صارمة تراعي خصوصية وسرية البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها من المستهدفين من المسح.

ويُعد المسح الصحي للأسر في دبي 2023، المسح الرابع الذي تجريه الهيئة ضمن البروتوكولات الصحية الدولية والأصول المتعارف عليها في هذا المجال، وذلك بعد المسح الذي نفذته بنجاح

في الأعوام 2009، و2014، و2019.

ويغطي المسح الصحي الميداني للأسر في دبي هذا العام أربعة محاور رئيسية، وهي: الأمراض والمشكلات الصحية المزمنة (السكري، والضغط، والسمنة)، وأنماط الحياة الصحية (تدخين التبغ، والنشاط البدني، والغذاء الصحي)، والإنفاق على الصحة (الإنفاق على خدمات العيادات الخارجية، والمستشفيات)، وجودة الخدمات الصحية (الرضا عن الوضع الصحي والخدمات المقدمة، والفحوصات الدورية)، كما يشمل مجموعة من الفحوصات الأساسية (بالمجان).

رؤية واضحة

وقال سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن ما حققته إمارة دبي وما تشهده من تحولات نوعية في القطاع الصحي، يعكس اهتمام حكومة دبي بهذا القطاع، ومدى أولويته، بوصفه جزءاً رئيساً من التنمية المستدامة، وداعماً مباشراً للتقدم المتواصل، والإنجازات المتوالية التي تحققها الإمارة، والتي جعلتها في طليعة المدن العالمية الأكثر تطوراً.

وأوضح سعادة الكتبي أن خطط الهيئة واستراتيجيتها التطويرية، تقوم على منهجية علمية ومهنية ورؤية واضحة، متصلة بالواقع الصحي لإمارة دبي ومستقبلها، ويمثل المسح الصحي، أداة بالغة الأهمية لصناعة القرار ورسم السياسات سواء المرتبطة بالتطوير الشامل لأنظمة وتشريعات الرعاية الصحية، أو الاحتياجات المستقبلية والرفاه الصحي لسكان دبي.

وأضاف سعادته أن الهيئة لديها ثقة في مستوى وعي أفراد المجتمع بقيمة وأهمية المسح الصحي، وتطلعها إلى استجابتهم وتفاعلهم مع فرق العمل الميداني القائمة على عملية المسح، لما في ذلك من ضمانة لنجاح هذه المهمة التي تستدعي تكاتف الجميع لإنجازها على الوجه الأكمل.

استفادة قصوى

من جهته قال سعادة يونس آل ناصر، رئيس تنفيذي مؤسسة دبي للبيانات والاحصاء، إن إمارة دبي تمضي قدماً في مسيرة رقمنة الحياة بكافة جوانبها عبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلولها المختلفة وتوظيفها لتطوير حياة الناس وتقديم منظومة متكاملة من التجارب الاستثنائية التي تحقق رفاهيتهم وتزيد من مستويات سعادتهم.



وأضاف سعادته:" تعمل دبي الرقمية من خلال تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي على الاستفادة القصوى من قطاع البيانات لتوفير معلومات وبيانات دقيقة تُمكن صُناع القرار في إمارة دبي وتدعم الخطط الاستراتيجية للحكومة للارتقاء بالقطاع الصحي وبناء قاعدة بيانات موثوقة يمكن الرجوع إليها لاتخاذ الإجراءات الاستباقية ووضع الآليات التي تُعزز من أداء القطاع الصحي وفق أفضل المعايير العالمية".



ركيزة أساسية

بدورها قالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في دبي الرقمية، إن البيانات أصبحت ركيزة أساسية للباحثين والمحللين لتقديم صورة واضحة حول مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي بما فيه من فرص وتحديات، مما

يُقدم بيانات واقعية تم جمعها وتصنيفها وفق أفضل المعايير العالمية بهذا المجال، والتي تتيح لأصحاب القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة التحديات. الأمر الذي تعمل دبي الرقمية على تنفيذه بشكل مستمر من خلال التعاون المشترك مع كافة الجهات لتطوير وتحسين جميع جوانب الحياة في دبي، وبما يُعزز رقمنة الحياة في الإمارة وتحقيق رفاهية وسعادة الناس.



نموذج عالمي

من جانبه أوضح خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي ورئيس فريق المسح الصحي للأسر في دبي، أن المسح الصحي يُعد ممارسة علمية تلجأ إليها كل الأنظمة الصحية في العالم بشكل دوري، وتقترحها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، للحصول على البيانات الدقيقة والمؤكدة المتعلقة بصحة الأفراد والأسر والمجتمع، من خلال الزيارات الميدانية المباشرة لعينة محددة من الأسر والأفراد والتي ستمثل بشكل دقيق توزيع سكان إمارة دبي.

وعن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من وراء المسح الصحي الميداني، أكد الجلاف أن عملية المسح تهدف إلى تحقيق حزمة من الأهداف، أهمها تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة لسكان دبي، ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية، والوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى به، من خلال التعرف على احتياجات الأسر والأفراد المستهدفين من المسح الصحي، والتي من شأنها المساهمة في رسم الخطط المستقبلية للقطاع الصحي في دبي.

إلى جانب ذلك تستهدف هيئة الصحة، تنشيط وتعزيز أداء النظام الصحي، وتحديث المؤشرات الصحية حول سكان إمارة دبي، وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات الصحية، اعتماداً على البيانات والمعلومات الميدانية التي تعكس الواقع الصحي في الإمارة.

وأوضح الجلاف أن الهيئة حرصت على تبسيط إجراءات المسح الصحي الميداني، وذلك توفيراً لوقت وجهد المستهدفين، حيث سيتم ذلك في خطوات سهلة وبسيطة تبدأ بملء استمارة البيانات الإلكترونية، ومن ثم قياس مستويات السكري وضغط الدم وأنماط الدهون، إلى جانب قياسات الطول والوزن، مؤكداً أن المسح الصحي فرصة لتعرف الفئات المستهدفة على حالتها وظروفها الصحية، ومساعدتها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لتعزيز الصحة وجودة الحياة.







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