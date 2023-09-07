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جون تيري يوافق على تدريب الشباب السعودي

9/7/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم الإنجليزي جون تيري أسطورة نادي تشيلسي، موقفه من تدريب فريق الشباب السعودي، خلال الفترة الحالية، بعد رحيل الهولندي مارسيل كايزر عن قيادة الفريق.

وكان الشباب السعودي أعلن في الساعات الماضية، رحيل مارسيل كايزر عن تدريب الفريق، رغم توليه المهمة منذ فترة قصيرة، ولكن جاءت النتائج السيئة لتطيح بالمدرب الهولندي من منصبه سريعاً.

وفتحت إدارة الشباب السعودي خط مفاوضات مع جون تيري، الذي يعمل حالياً مستشارًا بأكاديمية تشيلسي، لإقناعه بتدريب الفريق هذا الموسم، خلفاً لكايزر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن جون تيري وافق شفيهاً على عرض الشباب، وقد تشهد الساعات المقبلة تطورات إيجابية بتوقيعه على عقود تدريب الفريق رسمياً.

ويحتل الشباب المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين فقط، حيث خاض 5 مباريات، تعادل في مباراتين منها، وخسر 3 مباريات، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

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