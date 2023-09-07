جون تيري يوافق على تدريب الشباب السعودي
التاريخ
9/7/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حسم الإنجليزي جون تيري أسطورة نادي تشيلسي، موقفه من تدريب فريق الشباب السعودي، خلال الفترة الحالية، بعد رحيل الهولندي مارسيل كايزر عن قيادة الفريق.
وكان الشباب السعودي أعلن في الساعات الماضية، رحيل مارسيل كايزر عن تدريب الفريق، رغم توليه المهمة منذ فترة قصيرة، ولكن جاءت النتائج السيئة لتطيح بالمدرب الهولندي من منصبه سريعاً.
وفتحت إدارة الشباب السعودي خط مفاوضات مع جون تيري، الذي يعمل حالياً مستشارًا بأكاديمية تشيلسي، لإقناعه بتدريب الفريق هذا الموسم، خلفاً لكايزر.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن جون تيري وافق شفيهاً على عرض الشباب، وقد تشهد الساعات المقبلة تطورات إيجابية بتوقيعه على عقود تدريب الفريق رسمياً.
ويحتل الشباب المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين فقط، حيث خاض 5 مباريات، تعادل في مباراتين منها، وخسر 3 مباريات، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.
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