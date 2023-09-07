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مضمار كازان الدولي.. رئيس تتارستان يشيد بتنظيم كأس رئيس الدولة للخيول العربية

9/7/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، بتنظيم دولة الإمارات لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 30، في مضمار كازان الدولي للفروسية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الـ 33.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع رئيس جمهورية تتارستان مع سعادة حمد راشد الحبسي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وتزامن اللقاء مع تنظيم المحطة التاسعة للكأس الغالية مؤخراً، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى الـ 30 ألف متفرج، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة أبرزت التراث والثقافة الوطنية لجمهورية تتارستان.

وأعرب رئيس جمهورية تتارستان عن خالص أمنياته بدوام التقدم والازدهار للإمارات حكومة وشعباً، مؤكداً أن التعاون المشترك في تنظيم سباقات الخيول العربية في كازان يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتعرف الشعبين على الموروث الثقافي والتراثي لدى البلدين.

وتمنى رستم مينيخانوف استمرار تنظيم سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية للأعوام القادمة، للحفاظ على المسيرة المميزة للخيل العربية، ودعم الملاك والمربين للخيل العربي في تتارستان.

وفي الختام قدم رئيس جمهورية تتارستان هدية تذكارية لوفد الإمارات، متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم الحدث.

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