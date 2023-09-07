مضمار كازان الدولي.. رئيس تتارستان يشيد بتنظيم كأس رئيس الدولة للخيول العربية
التاريخ
9/7/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أشاد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، بتنظيم دولة الإمارات لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 30، في مضمار كازان الدولي للفروسية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الـ 33.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع رئيس جمهورية تتارستان مع سعادة حمد راشد الحبسي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.
وتزامن اللقاء مع تنظيم المحطة التاسعة للكأس الغالية مؤخراً، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى الـ 30 ألف متفرج، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة أبرزت التراث والثقافة الوطنية لجمهورية تتارستان.
وأعرب رئيس جمهورية تتارستان عن خالص أمنياته بدوام التقدم والازدهار للإمارات حكومة وشعباً، مؤكداً أن التعاون المشترك في تنظيم سباقات الخيول العربية في كازان يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتعرف الشعبين على الموروث الثقافي والتراثي لدى البلدين.
وتمنى رستم مينيخانوف استمرار تنظيم سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية للأعوام القادمة، للحفاظ على المسيرة المميزة للخيل العربية، ودعم الملاك والمربين للخيل العربي في تتارستان.
وفي الختام قدم رئيس جمهورية تتارستان هدية تذكارية لوفد الإمارات، متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم الحدث.
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