الكرملين: روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية
التاريخ
9/7/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية بغض النظر عما قد تعتقده الدول الأخرى.
وأضاف بيسكوف "لدينا علاقاتنا الخاصة مع بيونغ يانغ. ونقدر هذه العلاقات لأن كوريا الشمالية هي جارتنا، وسنواصل بالطبع تطوير العلاقات معها بغض النظر عن رأي الدول الأخرى"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وكان بيسكوف يعلق على أحد المزاعم الأخيرة من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن اعتزام كوريا الشمالية تزويد روسيا بالأسلحة.
ورفض بيسكوف مجددا الإفصاح عما إذا كان من المتوقع أن يزور رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا.
وقال المتحدث "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذه المسألة. ومثلما لم يكن لدينا ما نقوله من قبل، ليس لدينا ما نقوله الآن".
وفي سبتمبر، رفض بيسكوف أيضا التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعم أن رئيس كوريا الشمالية سيزور روسيا قريبا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN07092023000110011019ID1107027168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.