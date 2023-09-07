الكرملين: روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية



قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية بغض النظر عما قد تعتقده الدول الأخرى.

وأضاف بيسكوف "لدينا علاقاتنا الخاصة مع بيونغ يانغ. ونقدر هذه العلاقات لأن كوريا الشمالية هي جارتنا، وسنواصل بالطبع تطوير العلاقات معها بغض النظر عن رأي الدول الأخرى"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان بيسكوف يعلق على أحد المزاعم الأخيرة من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن اعتزام كوريا الشمالية تزويد روسيا بالأسلحة.

ورفض بيسكوف مجددا الإفصاح عما إذا كان من المتوقع أن يزور رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا.

وقال المتحدث "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذه المسألة. ومثلما لم يكن لدينا ما نقوله من قبل، ليس لدينا ما نقوله الآن".

وفي سبتمبر، رفض بيسكوف أيضا التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعم أن رئيس كوريا الشمالية سيزور روسيا قريبا.

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