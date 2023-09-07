استغلت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم فترة التوقف الحالية للمسابقة خلال أيام الفيفا لإعادة ترتيب أوراقها، وذلك بعد مرور جولتين على المسابقة، وجولة واحدة من مسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بذهاب الدور الأول.

وكانت أبرز الأحداث خلال الأيام الماضية تغيير مدربي الإمارات وحتا الصاعدين حديثا إلى دوري المحترفين، حيث أعلن نادي الإمارات عن رحيل مدربه الوطني محمد الجالبوت وتعيين الاسباني لويس راموس، فيما أعلن نادي حتا رحيل مدربه الصربي زيلكو ماركوف وتعيين الإيطالي فابيو فيفاني بدلا منه، وذلك بعد النتائج غير المرضية لفريق الإمارات، والخسارة التاريخية لحتا أمام الوصل في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 7 أهداف دون مقابل.

وعلى صعيد اللاعبين وقبل أن تنتهي فترة الانتقالات تعاقد نادي خورفكان مع البرازيلي بيدرو كاسترو، لاعب وسط دبا السابق، فيما تعاقد اتحاد كلباء مع محمد أحمد اليماحي، قادما من نادي الجزيرة على سبيل الإعارة، كما رحل أيضا جواو بيدرو لاعب الوحدة إلى التعاون السعودي.

كما نجح فريق عجمان في التعاقد مع المدافع محمد جابر قادما من نادي الوصل في صفقة انتقال حر. وعمل الشارقة على تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع سيباستيان تيجالي.

ويتواجد كل من شباب الأهلي والعين والوصل في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما لم يحقق كل من الإمارات، وعجمان، واتحاد كلباء أي فوز في المسابقة حتى الآن، حيث تعادل كل فريق في مباراة، وخسر أخرى فيما لم يحقق كل من النصر وحتا أي رصيد نقاط.

وتعود مباريات دوري أدنوك للمحترفين بالجولة الثالثة يوم 23 سبتمبر الجاري، فيما تقام مباريات إياب الدور الأول من كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

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