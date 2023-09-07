حاكم الشارقة يفتتح جامعة كلباء

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جامعة كلباء، أحدث المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تدعم بها الشارقة مسيرتها الرائدة في توفير العلم والمعرفة وتأهيل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن افتتاح الجامعة قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن افتتاح جامعة كلباء، لتكون مؤسسةً علمية غير ربحية، متمنين لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة والطالبات التوفيق والسداد".

وأوضح سموه، في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح، أن جامعة كلباء ستبدأ بعدد من الكليات هي كلية القانون، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، وكلية العلوم الرياضية.

وتناول سموه تأسيس كلية العلوم الرياضية وبرامجها، قائلاً: "سيتأهل الخريجون ببرنامج البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة، وذلك للعمل في مجالات مختلفة للارتقاء بالمستوى الرياضي، تشمل: مدربون في الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، ومعلمون للتربية البدنية في المدارس والجامعات، ومعلمون لتأهيل الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة".

وبيّن سموه أن الإعداد الأكاديمي المتميز لكلية العلوم الرياضية سيتم لتكون كلية فريدة في مجالها، قائلاً: "تم اختيار جامعة موناش في أستراليا لإعداد وتقديم برامج التربية البدنية والعلوم الرياضية لجامعة كلباء، لما لتلك الجامعة من ريادة وعراقة حيث تعد واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي دولياً. وجامعة موناش ليست بعيدة عنا، فقد تم توقيع شراكة أكاديمية بينها وبين جامعة الشارقة في العام 2005 لتطوير برامج كليتي الطب والصيدلة لتصبح جامعة الشارقة في صدارة الكليات في مجال الطب"، معلناً سموه توقيع اتفاقية شراكة بين جامعتي كلباء وموناش يوم السبت المقبل.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن يوم افتتاح جامعة كلباء "الخميس 7 سبتمبر من عام 2023م" يعد بداية الاحتفالات بافتتاح المشروعات القيّمة في مدينة كلباء، مؤكداً سموه أن الجامعة هي أغلى المشروعات التي يقدمها سموه للمدينة، وأن كلباء ستصبح على مدى الشهور والسنوات المقبلة في قمة التطور والتقدم.

واختتم سموه كلمته ببيان معنى "كلباء" قائلاً: "الكَلِبَه شجرة شائكه تعلق بمن يمر بها، وهنا في كلباء يطلقون عليها أم الغيلان وهي معروفة تنبت على الأسوار في السباخ وفي الأرض القاحلة، حتى إذا مر بها الزمن هي الوحيدة التي تبقى بين الأشجار ويقال للأرض التي تكثر فيها تلك الأشجار أرض كَلِبه أو كلباء".

وكان حفل الافتتاح استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ليلقي بعدها الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة كلمة تناول فيها التشريعات القانونية التي أصدرها صاحب السمو حاكم الشارقة في شأن جامعة كلباء، وكان أحدثها القرار رقم 2 لسنة 2023م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2023م بشأن تنظيم جامعة كلباء والذي تفضل بتوقيعه سموه خلال افتتاح الجامعة.

وينص القرار على أن تتكون الجامعة من كليات وأقسام علمية ومعاهد وإدارات ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب ومؤسسات علمية على النحو الآتي:

1. كلية العلوم الرياضية.

2. كلية إدارة الأعمال.

3. كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال.

4. كلية القانون.

5. إدارة البحث العلمي.

6. إدارة التواصل المجتمعي.

7. إدارة الفاعلية المؤسسية والاعتماد.

كما ينص القرار على أن يكون للجامعة مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيها ويتولى الإشراف العام على إدارتها، ويشكل من عدد كافٍ من الأعضاء بقرار من الرئيس، ويُراعى عند تشكيله أن يضم في عضويته كلا من:

1. مدير الجامعة.

2. عدداً من الشخصيات العامة في المجتمع.

3. عدداً من الشخصيات العلمية العالمية المرموقة.

ووفقاً للقرار يسعى مجلس أمناء الجامعة إلى إرساء مبادئ الحوكمة، ويختص في سبيل أدائه لمهامه بالعديد من الاختصاصات التي حددها القرار الذي نظم أيضاّ اجتماعات المجلس وآلية عمله.

كما يتضمن القرار العديد من الأحكام والتفاصيل التنظيمية للمكاتب واللجان التابعة للمجلس أو المنبثقة عنه مثل لجنة تنمية الموارد المالية، واللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي.

ويوضح القرار كيفية اختيار وتعيين مدير الجامعة وتحديد صلاحياته ونائبه ومساعدوه ومجلس العمداء، كما نظم كليات الجامعة وأقسامها وبرامجها العلمية، وتضمن بعض الأحكام الختامية، ومهّد لإصدار لوائح منظمة لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وفي كلمة له، رحب الدكتور سيف سالم القايدي، مدير جامعة كلباء، بصاحب السمو حاكم الشارقة، معرباً عن شكره وامتنانه لسموه على الدعم اللامحدود وتفضله بافتتاح الجامعة، والذي يعكس الالتزام الراسخ لتنفيذ رؤية إمارة الشارقة في خلق بيئة تعليمية متميزة في مجال التعليم العالي، ومعبراً عن فخره لبداية عصر جديد مليء بالأمل والتطلعات والالتزام بتحقيق التميز.

وأوضح القايدي أن إنشاء الجامعة علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز ثقافة التعلم والابتكار والتميز في المنطقة، مؤكداً أن جامعة كلباء تحمل رؤية كبيرة تهدف إلى تنمية عقول الجيل القادم وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة التحديات المقبلة، بالإضافة إلى تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في المجتمع، متناولاً الدعائم والأُسس والقيم التي تقوم عليها الجامعة وهي النزاهة والشمولية والابتكار، ومشدداً على أهمية إتاحة الفرصة التعليمية الجيدة لكل فرد وتحقيق أُمنياته.

وقدم مدير جامعة كلباء نبذة عن التخصصات التي توفرها كليات الجامعة الأربع وبرامجها حيث تقدم كلية القانون 3 برامج، واحد منها في البكالوريوس وبرنامجين في الدراسات العليا، وتقدم كلية إدارة الأعمال 3 برامج اثنان منها في البكالوريوس وبرنامج في الدراسات العليا، كما تقدم كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال 7 برامج علمية لدرجة البكالوريوس، وبرنامجين للدراسات العليا، فيما سيتم إطلاق كلية العلوم الرياضية قريباً والتي ستحوي برنامج التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وطالب مدير جامعة كلباء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة، بضرورة إدراك المسؤولية التي تقع على عاتقهم، كونها لا تقتصر على بناء مؤسسة تعليمية فقط، بل هي بناء إرث سيشكل مستقبل المنطقة، معرباً عن ثقته الكبيرة في إنشاء بيئة تعزز التفكير النقدي والإبداعي والالتزام بالتعلم، ومؤكدا ان جامعة كلباء ستصبح، بدعم الحكومة الرشيدة وتعاون الهيئة التدريسية والإدارية وطموح الطلبة، منارة للتعلم والإبداع والابتكار.

عقب ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري لجامعة كلباء، كما تفضل سموه برفع علم الجامعة على ساريته أمام المبنى الإداري فيها.

وتجول سموه بعدها يرافقه الحضور في أروقة الجامعة، واطلع على مرافقها المتنوعة من قاعات دراسية ومختبرات علمية وعملية، والتي ستسهم في تقديم أفضل العلوم والمعارف والمهارات لطلبة الجامعة.

وتتكون مرافق الجامعة التي جرى العمل على تطوير مبانيها معمارياً وهندسياً، من مبنيين للطلاب والطالبات ومبنى إداري، تم تصميمها على أحدث طراز ووفقاً للمواصفات العالمية، بما يراعي تلبية احتياجات الطلبة والهيئات الإدارية والأكاديمية والفنية.

ويتكون المبنى الإداري للجامعة من طابقين إلى جانب الطابق الأرضي على مساحة 4860 متراً مربعاً، ويتضمن قاعة مؤتمرات ومركز تقنية المعلومات، ومكاتب إدارة القبول والتسجيل وعدد من المكاتب الإدارية للخدمات المساندة، إلى جانب مكاتب إدارة الجامعة العليا وقاعات اجتماعات، كما يضم المبنى مكتب رئيس الجامعة وعددا من المكاتب الملحقة.

وتضم كليتا الطلاب والطالبات بالجامعة، كل على حدة، ثلاثة مبانٍ على مساحة 6442 متراً مربعاً، تتضمن مبنى الفصول الدراسية، الذي يشتمل على عدد من القاعات الدراسية ومختبرات الحاسوب، وتتوزع الفصول الدراسية ما بين قاعات التعليم المرن والتقليدي والتفاعلي، والمحاضرات، بالإضافة إلى مختبرات الفيزياء والعلوم والأحياء ومختبر العلوم الرياضية، كما يشتمل المبنى على ردهة المركز الطلابي التي تتضمن المسرح الجامعي ومرافق متنوعة لخدمة الطلبة، وقاعة متعددة الأغراض وعددا من المكاتب الإدارية، إلى جانب المنتدى الطلابي.

شهد الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأعيان المنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز