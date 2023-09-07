أعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها بدأت بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023 بما فيها المواقف العامة.

وقال خالد بن فلاح السويدي مدير خدمات المتعاملين بالإنابة في بلدية مدينة الشارقة خلال تصريحاته لـ"الخط المباشر" إن قرار "تنفيذي الشارقة" بمنح خصم 50% على المخالفات البلدية، مطبق منذ أمس في جميع بلديات الإمارة، ويشمل جميع أنواع المخالفات مثل المواقف والمخالفات الهندسية والرقابية والصحية، ويسري على جميع المخالفات الواقعة قبل 5 سبتمبر، ويستمر 90 يوماً حتى 3 ديسمبر 2023.

وجاء القرار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن تعزيز التواصل الإيجابي مع المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وأعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها بدأت بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023.

ويمكن لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة من هذا الخصم الذي يسري حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء المدة المقررة للخصم وهي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز