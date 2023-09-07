(MENAFN
- Ewings) 7 سبتمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: توج "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم إجمالاً منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، في سحوباته التي تحمل الرقم 144، والتي أقيمت ليلة السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، 799 فائزاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 1,396,500 درهم.
كانت السحوبات الأخيرة نقطة تحول محورية في حياة اثنين من سعداء الحظ، حيث فاز محمد من باكستان بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والتي تبلغ قيمتها 1 مليون درهم، بينما توج نيميل هندي الجنسية بجائزة السحب الأخير ضمن سحوبات الصيف الذهبية، وهي عبارة عن عملات ذهبية بقيمة 50 ألف درهم. وعلى الرغم من اختلاف خلفياتهما، إلا أن القصص الملهمة لهاذين الفائزين تعد خير برهان على الفرص المذهلة التي يقدمها "محظوظ" كل أسبوع.
تتسم قصة نجاح محمد، المدير المالي البالغ من العمر 27 عاماً، والمولع برياضتي الكريكت وكمال الأجسام، بالكثير من الإلهام، فقد انتقل إلى دولة الإمارات مع زوجته منذ حوالي عام الآن، وهو يشارك في "محظوظ" بانتظام منذ ذلك الحين: "ما زلت أجد صعوبة في تصديق أنني قد فزت، لا سيما أنني قد قمت بشراء عبوة المياه قبل 25 دقيقة فقط من وقت إغلاق المشاركات. لم أتحقق من بريدي الإلكتروني في بادئ الأمر لأنني اعتقدت أنني قد فزت بالجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 250 درهم، حيث كنت أشاهد مباراة الكريكت بين الهند وباكستان مع أحد أصدقائي. غير أن صديقي أصر قبل المغادرة على أن أتحقق من بريدي الإلكتروني. وتبين أنه كان لديه شعور داخلي بأنني سأفوز بشيء كبير في تلك الليلة، وقد تحقق ذلك فعلاً فقد فزت بمليون درهم".
ويعتزم محمد استخدام مبلغ الجائزة الذي لم يكن يوماً يحلم بامتلاكه لسداد التزاماته، وتماشياً مع التزام "محظوظ" برد الجميل للمجتمع، وإيماناً منه بأهمية العمل الخيري والإنساني، ينوي محمد تخصيص جزء من مبلغ الجائزة للمساعدة في تعليم الأطفال المحرومين في موطنه. كما أعرب عن امتنانه العميق لمحظوظ على إتاحة هذه الفرصة لأشخاص مثله لتغيير حياتهم للأفضل: "سأستمر في اللحاق بحلمي المتمثل بالفوز بـ 20 مليون درهم، فلو كان فوزي بـ 1 مليون درهم ممكناً، ما المانع أن أفوز بالجائزة الكبرى!!".
تدور القصة الملهمة التالية حول نيميل، هندي الجنسية البالغ من العمر 38 عاماً والأب لثلاثة أبناء، والذي جاء إلى دولة الإمارات في العشرينات من عمره حاملاً شهادة في الهندسة الميكانيكية يدفعه الطموح لتحقيق النجاح في أرض الفرص. منذ ذاك الحين، استمر نيميل في العمل بجد على مدار الأعوام الـ 15 الماضية لرعاية أسرته، غير أن الحظ ابتسم له مؤخراً عندما أصبح الفائز الخامس والأخير في سحوبات الصيف الذهبية لهذا الموسم، حيث حصل على عملات ذهبية عيار 22 قراط بقيمة 50 ألف درهم. وقال نيميل معرباً عن خالص شكره وامتنانه لمحظوظ على هذه الفرصة الذهبية: "تشكل هذه الجائزة نافذة من الأمل بمستقبل أكثر إشراقاً بالنسبة لي، لا سيما أنها ستساعدني على تحقيق الاستقرار المالي وتأمين مستقبل عائلتي".
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، وسحب القرعة الأسبوعي في حلته الجديدة، والذي يقدم جائزة مضمونة بقيمة 1 مليون درهم لفائز محظوظ كل أسبوع بالإضافة لجوائز أخرى من الفئة الثانية والثالثة.
يلتزم "محظوظ" بتغيير حياة الناس للأفضل، وذلك من خلال منحهم الرخاء وراحة البال.
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