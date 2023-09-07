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- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 سبتمبر 2023 - انطلاقاً من فلسفتها التطويرية في مجال تصميم وتشييد مشاريع أيقونية تسعى من خلالها إلى إرساء معايير جديدة للـعقارات فائقة الفخامة في دبي والمنطقة ككل، كشفت شركة أمنيات OMNIYAT المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن المنهجية الهندسية التي تعتمدها في تحفتها المعمارية "أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، التي تم منح تلزيمها لشركة Innovo Build LLC، احدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالانشائات الراقية في الإمارات العربية المتحدة، لتتولى مهمة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وقدم المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون المشرفون على المشروع إيضاحات عن التفاصيل الدقيقة للهياكل الفولاذية غير التقليدية للبناء، والتي تتيح لهم تشييد هيكل متميز ونموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والإرتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش بسلاسة ومن دون قيود.
سيشكل الهيكل الفولاذي لهذه التحفة المعمارية الفنية بديلاً عن الهيكل الخرساني التقليدي، وسيسهم في تمكين الأعمدة والعوارض الدقيقة التي تُشكل قاعدة للألواح و الامتدادات الدراماتيكية والأشكال المائلة ذات التصاميم الدقيقة . ومن خلال اختبار الإمكانيات اللامحدودة للهندسة، ستعتمد مكونات وعناصر واجهة "أفا بالم جميرا" معايير معمارية غير مسبوقة، مع أبواب منزلقة تمتد من الأرض إلى السقف، وصولاً إلى المساحة المخصصة للتراس الرئيسي. كما سيتم استخدام ألواح زجاجية منحنية تتماشى مع المسطح الأرضي، و التي صممت بأعلى المعايير ومواصفات الجودة للحفاظ على المتطلبات الحرارية والعزل الصوتي. كما تم تصميم الهيكل الفولاذي للبناء بخبرة فائقة، ليشمل شرفات ناتئة واسعة وكبيرة الحجم ، تُشكل نموذجاً حصرياً لبيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة.
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