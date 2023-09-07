200 شكوى خطأ طبي العام الماضي في الأردن

قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن عدد شكاوى الخطأ الطبي التي وصلت إلى نقابة الأطباء العام الماضي بلغت نحو 200 شكوى.

وبيّنَ الزعبي في تصريحات صحفية، أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي، مشيراً أن مجلس النقابة الحالي سجل 5 شكاوى.

وأوضح الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

وعن قانون المسؤولية الطبية، إنه جاء ليربط بين الأنظمة والقوانين السابقة، وبات ضرورة ملحة.