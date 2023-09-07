Thursday, 07 September 2023 07:26 GMT

200 شكوى خطأ طبي العام الماضي في الأردن

9/7/2023 9:05:44 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس
  • مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر، يقول إن الكتل النيابية غائبة بشكل "كامل ومؤلم" مما يستدعي "جراحة" في غاية السرعة والذهاب إلى انتخابات حزبية.
  • وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن أن امتحان مفاضلة لطلبة "ثانوية عامة عربية" متساوون في المعدلات الاثنين المقبل.
  • دراسة تظهر أن 85.5% من الأطفال في الأردن من عمر عام وحتى 3 أعوام يعانون من نقص في بعض العناصر الغذائية الضرورية.
  • ارتفاع عدد زوار عجلون خلال النصف الأول من العام الحالي 70.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
  • جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تهدم فجر اليوم، منازل ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة.
  • تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 200 شكوى خطأ طبي العام الماضي في الأردن 09/06/2023 - 11:58 عمان ن

    قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن عدد شكاوى الخطأ الطبي التي وصلت إلى نقابة الأطباء العام الماضي بلغت نحو 200 شكوى.

    وبيّنَ الزعبي في تصريحات صحفية، أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي، مشيراً أن مجلس النقابة الحالي سجل 5 شكاوى.

    وأوضح الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

    وعن قانون المسؤولية الطبية، إنه جاء ليربط بين الأنظمة والقوانين السابقة، وبات ضرورة ملحة.

    أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    • MENAFN07092023000209011053ID1107026844

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث