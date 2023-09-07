جدة – أصداف نيوز:

جسدت الفنانات السعوديات، مفهوم استدامة الصناعات البحرية في لوحاتهن بركن“الفن والبحر”، ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية.

وأبدعن الفنانات المشاركات بتجسيد مشاهد الحيوانات والمخلوقات الحية في البحر الأحمر في لوحاتهن، والتي حرصن بمرحلة التخطيط لطريقة الرسم على مؤامة مفهوم المؤتمر الذي يقام تحت عنوان استدامة الصناعة البحرية SMIC .

وتضمنت اللوحات التشكيلية تجسيد تحركات المخلوقات البحرية بحركة دائرية مستمرة ترمز للاستدامة، وتشكلت الرسومات باللونيين الأخضر والأزرق كي تتناسب مع هوية المؤتمر، فيما احتوت بعض اللوحات أسراب من القروش من أعماق البحر وانعكاس لأشعة الشمس من على أمواج البحر الهادئة، واستلهمت فكرة أغلب الأعمال الفنية، أهمية استدامة الصناعات البحرية وضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الكائنات بها.

وتناولت اللوحات التي رُسمت بأنامل فنانات سعوديات ، نوعا من أسماك البياض من منظور أعماق البحر الأحمر وما يحويه من كائنات بحرية وشعب مرجانية، كذلك مشهد لقفز الدلافين على امواج البحر بألوان بديعة، وقناديل البحر الأحمر بألوانها الزاهية، وأسماك” الرقيطة” وحركتهم الجماعية.

كما جذبت الأعمال الفنية بركن” الفن والبحر” أنظار الحاضرين والمشاركين في المؤتمر، مشيدين بجمالها وتميز المواهب السعودية الفنية التشكيلية.