ركن“الفن والبحر” في مؤتمر الصناعة البحرية بجدة يجسد الاستدامة البحرية
التاريخ
9/7/2023 9:00:08 AM
(MENAFN- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
جسدت الفنانات السعوديات، مفهوم استدامة الصناعات البحرية في لوحاتهن بركن“الفن والبحر”، ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية.
وأبدعن الفنانات المشاركات بتجسيد مشاهد الحيوانات والمخلوقات الحية في البحر الأحمر في لوحاتهن، والتي حرصن بمرحلة التخطيط لطريقة الرسم على مؤامة مفهوم المؤتمر الذي يقام تحت عنوان استدامة الصناعة البحرية SMIC .
وتضمنت اللوحات التشكيلية تجسيد تحركات المخلوقات البحرية بحركة دائرية مستمرة ترمز للاستدامة، وتشكلت الرسومات باللونيين الأخضر والأزرق كي تتناسب مع هوية المؤتمر، فيما احتوت بعض اللوحات أسراب من القروش من أعماق البحر وانعكاس لأشعة الشمس من على أمواج البحر الهادئة، واستلهمت فكرة أغلب الأعمال الفنية، أهمية استدامة الصناعات البحرية وضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الكائنات بها.
وتناولت اللوحات التي رُسمت بأنامل فنانات سعوديات ، نوعا من أسماك البياض من منظور أعماق البحر الأحمر وما يحويه من كائنات بحرية وشعب مرجانية، كذلك مشهد لقفز الدلافين على امواج البحر بألوان بديعة، وقناديل البحر الأحمر بألوانها الزاهية، وأسماك” الرقيطة” وحركتهم الجماعية.
كما جذبت الأعمال الفنية بركن” الفن والبحر” أنظار الحاضرين والمشاركين في المؤتمر، مشيدين بجمالها وتميز المواهب السعودية الفنية التشكيلية.
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