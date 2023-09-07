(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 سبتمبر 2023: أشارت شركة عالمية متخصصة في مجال التنقل إلى التحول الكبير في السنوات الأخيرة في تفضيلات الأفراد ذوي الثروات العالية في حصولهم على خدمات تنقلهم للعيش في دولة الامارات.
وتقول "رايتر ريلوكيشنز" بأن قرار الانتقال يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب الثروات العالية، والذين في الغالب يمتلكون عقارات متعددة، وممتلكات قيّمة، حيث يحتاج هؤلاء الأفراد إلى مزود خدمة نقل يفهم متطلباتهم ويمكنه توفير تجربة سلسلة وسريعة.
وتعتبر شركة "رايتر ريلوكيشنز" ضمن قائمة الشركاء المفضلين لأصحاب الثروات العالية في مجال التنقل، حيث إنها تقدم مجموعة شاملة من خدمات النقل المميزة التي صممت لتتجاوز توقعاتهم.
ومن جانبه، قال "سيمون مايسون"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "رايتر ريلوكيشنز": "إن إحدى الأسباب وراء الاهتمام المتزايد بخدمات النقل المتخصصة بين ذوي الثروات العالية تطلعهم إلى عملية تنقل خالية من العقبات والتعقيدات. حيث يعيش هؤلاء الأفراد حياة مزدحمة ويطلبون حلول نقل تتوافق مع جداول أعمالهم ومتطلبات نمط حياتهم. وإننا في شركة "رايتر ريلوكيشنز" نعمل على توفير خدمات التنقل بشكل يتناسب مع احتياجات جميع العملاء، حيث يتم تخطيطها وتنفيذها بدقة متناهية."
وهناك جانب محوري يشكل أهمية للأثرياء وهو الحماية والتعامل الدقيق مع أصولهم القيّمة أثناء عملية النقل، سواء كان الأمر يتعلق بنقل القطع الفنية أو السيارات الفاخرة أو الأثاث الراقي، حيث انها تتطلب رعاية خاصة واهتماماً دقيقاً بالتفاصيل. واكتسبت "رايتر ريلوكيشنز" سمعة طيّبة في هذا المجال بفضل كفاءتها في إدارة العناصر الحساسة والثمينة، وتوظيف خبراء مدربين في مجال التعبئة والتغليف، والنقل الآمن، ومرافق التخزين الأمنة. وهذا المستوى من التميّز والدقة يميّز الشركة ويعزز مكانتها كخيار مفضل لأصحاب الثروات العالية في سعيهم للحصول على خدمات نقل مخصصة.
وأضاف "مايسون": "تمتد الرغبة في الحصول على تجارب شخصية إلى ما هو أبعد من الجوانب المادية للتنقل، حيث يتجه أصحاب الثروات العالية إلى مقدمي الخدمات الذين يوفرون حلول مخصصة ومصممة خصيصاً لتناسب أسلوب حياتهم الخاص ومتطلباتهم الثقافية. وإننا نتفهم هذا المطلب ونقدم مجموعة من الخدمات الإضافية بما في ذلك المساعدة في البحث عن المنزل، والقبول في المدارس، والتدريب اللغوي والثقافي، وحتى خدمات الاستقرار الشخصية".
وواصل "مايسون" بالقول: "إننا في "رايتر ريلوكيشنز" نُدرك ان الخصوصية والسرية تمثل أهمية قصوى للأثرياء أثناء عملية النقل، حيث انهم يبحثون عن مقدمي الخدمة ممن يحرصون على توفير بيئة آمنة لمعلوماتهم الشخصية وممتلكاتهم، وتعطي "رايتر ريلوكيشنز" أولوية قصوى لسرية العميل وتستخدم إجراءات أمنية صارمة لحماية البينات والأصول الحساسة. ومع هذا الالتزام بالخصوصية إلى جانب توفير خدمات النقل المخصصة، برزت "رايتر ريلوكيشنز " كخيار مثالي لأصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن خدمات متميزة ودقيقة بمهنية عالية".
وقد أسست "رايتر ريلوكيشنز" مكانتها في السوق كمزود رائد لخدمات النقل المخصصة لأصحاب الثروات العالية. كما أن تفاني الشركة في فهم وتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها المميزين أكسبها مكانة مرموقة في القطاع. وترّكز "رايتر ريلوكيشنز" على أهمية مراعاة متطلبات النقل الخاصة وأصبحت حلولها المخصصة تتجاوز كافة التوقعات.
ومع استمرار تزايد الطلب على خدمات النقل المتخصصة بين أصحاب الثروات العالية، تظل خدمات نقل "رايتر ريلوكيشنز" في طليعة الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث تعمل باستمرار على تعزيز معاييرها من حيث جودة الخدمة والابتكار. ومن خلال توقع ومعالجة الاحتياجات المتطورة لأصحاب الدخل المرتفع، تعزز الشركة مكانتها كخيار مفضل لمن يبحثون عن خدمة نقل متواصلة خالية من المتاعب.
واختتم "مايسون" بالقول: "من خلال التركيز على التنقل السهل وحماية الأصول القيمة والتجارب الفردية والحفاظ على الخصوصية والثقة التي نالتها بفضل خدماتها المميزة، أصبحت "رايتر ريلوكيشنز" المزود المفضل للأثرياء في البحث عن خدمات النقل المخصصة".
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