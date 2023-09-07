عمليات طب الأنف والأذن والحنجرة المنقذة للحياة بسدرة للطب

(MENAFN
- Sidra Medicine) 6 سبتمبر 2022، الدوحة، قطر – أجرى الجراحون في سدرة للطب (عضو في مؤسسة قطر) عدة عمليات منقذة للحياة لطفلة تعاني من مضاعفات في التنفس والبلع بسبب صغر حجم الحنجرة ووجود تكيسات كبيرة في لسانها وحلقها.
طلب والدا الطفلة ثينارا مساعدة قسم طوارئ الأطفال وأخصائي عيادة طب الأنف والأذن والحنجرة بسدرة للطب لمعالجة مشكلات الطفلة في التنفس والبلع.
قالت والدة ثينارا: "إن مشاهدة طفلتك غير قادرة على البلع ويبدو عليها سوء التغذية، أمر مفجع. لقد شعرنا بالعجز الشديد لرؤيتها تعاني وشعرت باليأس بينما أحاول معرفة ما خطبها، حيث كانت تفقد صغيرتي الجميلة الوزن وتشعر بالضيق بشكل واضح. كنا في حيرة من أمرنا حتى أتينا أخيرًا إلى سدرة للطب".
قال الدكتور فيصل عبد القادر، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة وقسم طب أمراض السمع بسدرة للطب: "عندما جاءت ثينارا إلى قسمنا الخاص بطوارئ الأطفال، لاحظنا على الفور أنها تعاني من وجود صرير، وهو مشكلة تنفسية شائعة نتيجة لانسداد المجرى الهوائي العلوي بالإضافة إلى تلين شديد في الحنجرة. تلين الحنجرة هو تلين خلقي لأنسجة الحنجرة (فوق الأحبال الصوتية)، مما يجعل الأنسجة تسد فتحة مجرى الهواء".
كانت تعاني ثينارا أيضًا من وجود كتلة تحت لسانها، التي كانت تجعل من الصعب التنفس والتقام الثدي أو زجاجة الرضاعة، ونتيجة لذلك خضعت لإدخال أنبوب تغذية في مستشفى أخرى، لمساعدتها على التغذية عن طريق الأنبوب الأنفي المعدي."
أحالها فريق الطوارئ إلى عيادة طب الأنف والأذن والحنجرة للخضوع للمزيد من الاختبارات والفحوصات التشخيصية.
أكمل الدكتور عبد القادر قائلًا: "عندما أجرينا تقييمًا أكثر شمولية يتضمن خضوع ثينارا لفحص التصوير التشخيصي، وجدنا كتلة كيسية كبيرة في حلقها، التي حلت محل لسانها بالكامل تقريبًا. عانت أيضًا من صغر حجم الحنجرة (صندوق الصوت). كان كل هذا مقلقًا إلى حد ما لأنه كان يتسبب في فشل نموها. كانت حالتها نادرة بسبب حجم المضاعفات والإجراءات المتعددة التي تطلب إجراؤها".
شرع الفريق الطبي بسدرة للطب متبعين النهج العلاجي متعدد التخصصات في علاج ثينارا على الفور في إجراء العمليات الجراحية المعقدة لإزالة التكيسات وتوسيع حنجرتها.
"كان الوقت عاملًا حاسمًا، ولهذا السبب رتبنا لجراحة عاجلة بينما كانت لا تزال موصولة بالأنبوب التنفسي من وقت خضوعها للفحص عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي. كان أحد أكبر التحديات التي كان علينا التغلب عليها هو تأمين مجرى الهواء أثناء التخدير – لأنه كان مغلق بشدة. أجرينا على مدار يوم كامل تقريبًا، العمليات لإزالة الكتلة الموجودة تحت لسانها، والتكيس في حلقها وإزالة الأنسجة الزائدة في حنجرتها لتوسيعها. هذا كثير بالنسبة لطفلة تبلغ من العمر بضعة أشهر فقط! ثينارا، يا لها من محاربة!".
سُمح لثينارا بالخروج من المستشفى في غضون اسبوع، بعد خضوعها للجراحة وبفضل الرعاية المتخصصة التي قدمها الفريق الطبي بالكامل في وحدة العناية المركزة للأطفال، التي دعمها علاج النطق، واللغة، والعلاج التنفسي، وخدمات التغذية والنظام الغذائي.
"إننا يغمرنا الامتنان والحب للرعاية الرائعة التي لم تتلقها ابنتي وحدها، بل كيف أُعتني بنا جميعًا كعائلة. فقد رأيناها تبتسم بعد أيام قليلة فقط من خضوعها للجراحة! لقد كان الجميع استثنائيًا – ونود بشكل خاص أن نشكر الدكتور فيصل عبد القادر، الذي ذهب إلى أبعد الحدود لمساعدة ثينارا. ونذكر بشكل خاص الفريق الرائع من الممرضات وأخصائيي خدمات حياة الأطفال. يا له من شيء مريح ومطمئن أن يكون لدينا مثل هذا المستشفى. نتنفس جميعًا بسهولة أكبر الآن!"
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