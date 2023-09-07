(MENAFN
- Tales & Heads) أكّدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و"دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أن دورة "عالم مدهش" لعام 2023 التي أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي، كانت الدورة الأكبر والأكثر استدامة في تاريخ الفعالية الترفيهية الداخلية، التي تنشر البهجة والسرور في المدينة كل موسم صيف.
استمر "عالم مدهش"، الذي يعد جزءًا من فعاليات "مفاجآت صيف دبي" هذا العام لمدة 63 يومًا، من 26 يونيو حتى 27 أغسطس، مما أتاح الفرصة أمام أكثر من 170,000 زائر من العائلات والأصدقاء لصنع ذكريات لا تُنسى خلال الصيف؛ وعلى مدار أكثر من شهرين حافلين بالمرح والتوعية والتثقيف، استقبلت الفعالية الترفيهية التثقيفية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة زوارها الذين استمتعوا بقضاء أمتع الأوقات في استكشاف 350 منطقة جذب، امتدّت على مساحة 30,000 مترًا مربعًا في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، كما تم الترحيب بـ 380 من أصحاب الهمم، الذين قضوا وقتًا حافلًا بالسعادة والمرح بين أرجاء عالم مدهش، واستمتعوا بلعب جميع الألعاب، وشاركوا في جميع الفعاليات وورش العمل، ما يؤكد بأن عالم مدهش هي فعالية لجميع فئات المجتمع وأفراد العائلة.
قدّم "عالم مدهش" مجموعة رائعة من الفعاليات، شملت أكثر من 105 ورش عمل تعليمية بهدف تحفيز عقول الصغار وتعزيز مهارة التعلّم لديهم، والتي أقيمت بالشراكة مع 16 جهة حكومية وخاصة، بما في ذلك شرطة دبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى سباق دبي لجري السيدات، وشركات BYJU'S Learning، و Uprizing، و Table Top والعديد من الجهات الأخرى.
وفي سبيل دعمها للقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتها للاستدامة، فقد كانت دورة "عالم مدهش" لهذا العام هي الأكثر استدامة في تاريخ الحدث منذ انطلاقته قبل أكثر من عقدين من الزمن، حيث شكلت المواد المعاد تدويرها أو تجديدها أكثر من 80% من المواد المستخدمة في تشييده، كما شهدت إقامة سلسلة من ورش العمل حول الاستدامة قدمها مدهش ودانة، بينما استجاب الزوّار لتبني عمليات الدفع غير النقدي؛ كما وفّر عالم مدهش لزوّاره هذا العام خيارات المأكولات النباتية الخالية من اللحوم، والتزمت عربات الطعام والمقاهي في ردهة الطعام الشهيرة باستخدام أدوات المائدة القابلة لإعادة التدوير، واستبدال الأدوات البلاستيكية بالورقيّة، مع تجنّب استخدام أي مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.
وبهذه المناسبة، قالت سهيلة صقر عبيد غباش، المدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يُعدّ النجاح الكبير الذي حققه "عالم مدهش" هذا العام مثالًا بارزًا على الالتزام بأن تكون هذه الدورة هي الأكبر والأكثر استدامة في تاريخ الحدث، وقد بذل الفريق المسؤول عن إقامة هذه الفعالية السنوية الرائعة جهوداً حثيثة لجعل كل دورة أفضل من سابقتها، وقد حققت هذه الجهود والتفاني والعمل الجاد ثمارها، ما أدى إلى تقديم تجربة رائعة حازت على رضا الزوار من جميع الفئات العمرية".
وتماشيًا مع شعار مدهش: "مغامرتك .. عالمي"، فقد كان هناك المزيد من التشويق أكثر من الدورات السابقة، مع احتفاء "عالم مدهش" بجميع فصول السنة، واستضافة العروض الحية، والجولات الاستعراضية، وورش العمل التعليمية، والبطولات والتحديات والكثير من الأنشطة الأخرى.
وأيضا كانت Gamefy من المناطق الجديدة في دورة هذا العام، وهي منطقة قدمت بعضًا من أفضل وأحدث الألعاب في عالم الألعاب الرقمية وألعاب الطاولة؛ وقد لاقت تجربة الألعاب الشاملة ترحيبًا كبيرًا من مجتمع الألعاب المزدهر في دبي من المتحمسين الهواة والمحترفين، الذين شاركوا في سلسلة من البطولات والأنشطة التي أقيمت طوال فصل الصيف؛ ومن الجديد أيضاً في دورة هذا العام افتتاح MELT أول متحف متخصص للآيس كريم في دبي، والذي أخذ الزوار في رحلة ممتعة عبر منطقة مساحتها 4,000 متر مربع مليئة بجميع أنواع الآيس كريم اللذيذة.
وأضافت سهيلة غباش: "بينما نتأمل إنجازات هذا العام، نترقب بشوق الدورة المقبلة لنعود مجددا في عالم مدهش لنواصل رحلة التميّز، ونقدم دورة أخرى مليئة بالفرح والمرح واللحظات التي لا تُنسى".
وسوف يعود "عالم مدهش" مرة أخرى مع دورة العام المقبل خلال "مفاجآت صيف دبي" ليصنع المزيد من الذكريات الرائعة لسكان دبي وزوارها طوال موسم الصيف.
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