«كاسبرسكي» تحذر من «فرص مغرية» لشراء «آيفون 15» قبل إطلاقه

كشف خبراء كاسبرسكي عن مجموعة من عمليات الاحتيال التي تستغل حالة الترقب المحيطة بطرح هاتف «آيفون 15» من شركة «أبل». وتشمل هذه العمليات الاحتيال على خطط احتيالية مختلفة، وتفرض مخاطر على المستهلكين، بما في ذلك احتمال تسرب البيانات والتعرض لخسائر مالية.

وفي إحدى الخدع، يعلن المحتالون عن فرصة مغرية لشراء «آيفون 15» قبل إطلاقه رسمياً. وتستغل هذه الحيلة هوس المستخدمين ليكونوا من أوائل مالكي أحدث أجهزة «أبل». وفي العادة، تشمل الخدعة خطوات، حيث يزعم المحتالون في بادئ الأمر أنهم قادرون على توفير أجهزة «أبل» قبل طرحها رسمياً، ويقدمون وعوداً بتوفيرها للمستخدمين بسعر جذاب في الغالب. وحتى يحظى الضحايا بعملية شراء «حصرية»، يُطلب منهم تسديد دفعة مقدمة أو الكشف عن معلوماتهم المالية، بما في ذلك تفاصيل الهوية الشخصية، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف. وبعد دفع المبلغ المطلوب بالفعل، يختفي المحتالون ولا يحصل الضحايا على الهواتف التي وعدوا بها ويخسرون أموالهم. وإضافة إلى المخاطر المالية، تثير عملية الاحتيال أيضاً مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، حيث قد يتم بيع البيانات المسروقة في السوق الإنترنت المظلمة.

حيلة



وهناك عملية احتيال أخرى تعرض على المشاركين فرصة الفوز بجهاز «آيفون 15» الجديد، لكنها تشترط عليهم دفع رسوم رمزية مقدماً. وتعتمد الخطوات التي تقوم عليها هذه الحيلة على إغراء الحصول على هاتف «آيفون 15» مجاناً، خاصة وأنها تكون مقترنة مع توقعاتهم للطرح الوشيك للجهاز. وحتى يتأهل الضحايا للدخول في هذه الحملة، يُطلب منهم دفع رسوم رمزية يبررونها لتغطية تكاليف «معالجة أو تسجيل الطلب». وبعد الدفع، لا يحصل المشاركون على أي شيء في المقابل، في حين يبقى هاتف «آيفون» الموعود بعيد المنال، ويتكبدون خسائر مالية.

وتقول تاتيانا كوليكوفا، خبيرة الأمن في كاسبرسكي: «يتكيّف المحتالون مع المستجدات في هذا العصر الرقمي، ويستغلون حماستنا إزاء أحدث اتجاهات التكنولوجيا. ومع ذلك، يجب على المستهلكين البقاء على يقظة تامة، والتحقق من مختلف العروض التي يصادفونها على المواقع الإلكترونية. ويجب عليهم أيضاً الحفاظ على معلوماتهم الشخصية في جميع الأوقات، والحذر من الفرص التي يصعب تصديقها، وتجاهلها تماماً».

نصائح

ولتفادي الوقوع في هذه الخدع، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية:

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التحقق من المصدر: تأكد من التعامل مع الشركات المعتمدة وذات السمعة الموثقة، وخاصة عمليات الشراء قبل الطرح.

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تجنب تسديد الدفعات المقدمة: يجب عليك توخي الحذر من العروض التي يطلب مروجوها تسديد دفعات مقدمة مقابل الهدايا أو المنتجات قبل طرحها.

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استخدام القنوات الرسمية: ينصح بالاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة «أبل»، أو شركات التجزئة المعتمدة لبيع الأجهزة الأصلية.

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التحقق من تعليقات العملاء: قبل إجراء أي عملية شراء عبر الإنترنت، ننصحك بالبحث عن الشركة، والاطلاع على تعليقات العملاء.



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تمكين المصادقة الثنائية (2FA): احرص على حماية حساباتك عبر الإنترنت، وخاصة تلك المرتبطة بطرق الدفع، من خلال تقنيات المصادقة الثنائية.

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استخدام الحلول الأمنية: استخدم أحد الحلول الأمنية الآلية، مثل Kaspersky Premium، لأنه يساعد على حمايتك من جميع عمليات الاحتيال المعروفة وغير المعروفة.

. الاطلاع الدائم: يُنصح المستخدمون بالبقاء على اطلاع دائم ومتابعة ورصد عمليات الاحتيال الشائعة، والتعرف على أفضل ممارسات الأمن السيبراني.