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رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل

9/7/2023 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


من المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلاً وزارياً بالإضافة إلى تغيير في مناصب
قيادية بالحزب الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا من شأنه أن يكون ثاني تغيير يجريه كيشيدا منذ أن تولى منصبه منذ ما يقرب من عامين، متعهدا ببناء مجتمع أكثر نزاهة من خلال حماية الطبقة المتوسطة والضغط على الشركات لمشاركة نتائج النمو الاقتصادي مع العاملين .

وكان برنامج رئيس الوزراء قد تضرر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وحادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

ويتعين على كيشيدا التوصل لطريقة لمواجهة ارتفاع الاسعار، الذي يضر بالطبقات الأقل ثراء، التي تعهد بدعمها، بالتزامن مع تمويل صنادق لتلبية التعهدات بإنفاق المزيد على قطاع الدفاع والأسر التي لديها أطفال.


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