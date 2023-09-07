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ألكاراز يقلد احتفال بيلينغهام بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة التنس (فيديو)

9/7/2023 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح الإسباني كارلوس ألكاراز في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات دون رد، ليضرب موعداً مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث.

وبعدما حسم ألكاراز تأهله إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، احتفل على طريقة جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، الذي يعد من أبرز الصفقات العالمية خلال الميركاتو الصيفي المنتهي حديثاً، بفضل المستوى المميز الذي يقدمه رفقة الميرنغي منذ بداية الموسم.

وأصبح احتفال بيلينغهام بأهدافه مع ريال مدريد علامة مسجلة، حيث قام ألكاراز على طريقة الدولي الإنجليزي، بفرد ذراعيه للأعلى وبدأ في تحية الجماهير.

وحقق ريال مدريد هذا الموسم 4 انتصارات متتالية جعلته يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن، بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

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