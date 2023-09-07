دفاع مدني دبي يكرم المتميزات والمتقاعدات

أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مؤخراً احتفالية كبرى لتكريم المتميزات والمتقاعدات والمتعاونات مع الإدارة في فندق رافلز بدبي بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة والمقدم الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدفاع المدني بدبي وعدد كبير من الموظفات والمتقاعدات اللاتي كانت لهن بصمة واضحة خلال فترة عملهن في الإدارة.

وأكد اللواء جمال بن عاضد في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة عالية في كافة الوظائف التي تتولاها وأن دفاع مدني دبي يذخر بنماذج مشرفة من الموظفات المتميزات وكذلك المتقاعدات اللاتي قدمن الكثير لخدمة الوطن وساهمن في تحقيق الإنجازات المتتالية على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منحت المرأة كافة حقوقها وأفسحت لها الالتحاق بكافة المجالات التي بدورها أثبتت جدارتها وحققت تميزاً ملحوظاً يشهد له العالم بأسره.

ولفت اللواء بن عاضد إلى أن عدد الكوادر النسائية العاملة في الإدارة يبلغ 146 سيدة وأن عدداً منهن يتقلد مناصب قيادية تساهم في صنع القرارات وتحقيق استراتيجية الدفاع المدني في دبي أن تكون الأفضل عالمياً، منوهاً إلى أن الإدارة توفر الدعم الكامل للعنصر النسائي لتحقيق أفضل النتائج والمؤشرات.



وأفادت عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أنه منذ التحاقها بالعمل في الدفاع المدني في دبي تمكنت من الترقي والتطور الوظيفي بشكل لافت حيث استفادت من توفير الدعم اللامحدود من قيادات الإدارة العامة للدفاع المدني للمرأة، إلى جانب طموحها ورغبتها في تحقيق الإنجازات، منوهة إلى أن البيئة الصحية للعمل تعتبر أهم عوامل النجاح وأن الفكر المتطور الذي تتميز به الإدارة ساهم إلى حد كبير في تحقيق أعلى مؤشرات الأداء الوظيفي على المستوى المحلي والعالمي.



وأشارت أمل بشير المراماه رئيس لجنة المها النسائية ورئيس قسم المتطوعين بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى أنها أول امرأة تلتحق بالدفاع المدني في دبي حيث تمكن عبر السنوات من تأسيس منظومة عمل فريدة في مجال التوعية والتطوع، منوهة إلى أنها تلقت دعماً لامحدوداً من قيادات الإدارة مكنتها من تطوير مهاراتها واكتساب الخبرات والاستفادة من ذلك في تحقيق أفضل النتائج.



ونوهت مريم عبيد محمد تنفيذي رئيسي استقطاب وتوظيف بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى أنه منذ التحاقها بالعمل في الدفاع المدني في دبي لمست حرص القيادات على فتح المجال أمام المرأة الإماراتية لتحقيق ذاتها وتحقيق الإنجازات، إضافة إلى توفير الدعم الوظيفي والنفسي والاجتماعي الذي ساهم إلى حد كبير في تطوير الذات وزيادة سقف الطموحات مما جعلها حريصة على التفاعل المستمر مع متطلبات سوق العمل الجديدة بما يتواكب ورؤية حكومة دولة الإمارات التي تشهد كل يوم إنجازاً جديداً.

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